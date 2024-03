/FOTOGALERIE/ V prvním čtvrtfinále extraligy házenkáři Kopřivnice v sobotu doma před tisícovkou fanoušků padli nejtěsnějším rozdílem 35:36, v neděli už Duklu na své palubovce jasně porazili 30:26. Série play-off na tři vítězství se tak za vyrovnaného stavu 1:1 na zápasy stěhuje do Prahy, kde bude pokračovat v pátek a v sobotu.

Čtvrtfinále play-off extraligy házenkářů Kopřivnice - Dukla Praha 35:36 a 30:26. Po dvou zápasech je stav série 1:1. | Foto: Ivan Pilák

„Prohráli jsme o jedinou branku, což je horší, než prohrát o deset,“ mrzel sobotní vstup do čtvrtfinále Martina Střelce, křídla Kopřivnice a autora dvanácti branek. „Věděli jsme, že to nebude nic jednoduchého, což se potvrdilo, ale to nastavení nám dneska trošičku chybělo,“ viděl domácí trenér Tomáš Sklenák důvod těsné poážky.

Nedělní duel jeho tým odstartoval ve velkém stylu, v 8. minutě vedl 4:0 a v tažení na bránu Dukly dál pokračoval. Poločas vyhrál 16:11. „Museli jsme odčinit včerejší zápas, kde se nám úplně nepovedl vstup a teď to bylo přesně naopak. Dnes jsme do toho vletěli,“ usmíval se Jan Polcar, spojka Kopřivnice.

Nedělním hrdinou se stal osmnáctiletý David Ošmera, se sedmi góly nejlepší střelec celého utkání. A také Bohumil Pšenica, který v brance Kopřivnice předváděl dechberoucí zákroky.

„Věděli jsme moc dobře, že dnes musíme vyhrát, což se nám podařilo a klukům patří velké díky,“ pochválil Tomáš Sklenák své svěřence. „První poločas rozhodlo nasazení. V tom druhém už nám došly trošku baterky, ale jsme šťastní za to, že jsme urvali vítězství na naší stranu,“ dodal bývalý reprezentant.

Z čeho měla Kopřivnice ještě radost? „Kdo navštívil halu, tak viděl, že divácká kulisa byla naprosto parádní a za to bych chtěl fanouškům moc poděkovat,“ ocenil Martin Střelec bouřlivou atmosféru v hledišti. „Naplnila se celá hala jako kdysi za mě, kdy se prakticky stálo úplně všude. Fanouškům patří fakt velký dík, že nás přišli v takovém počtu podpořit,“ souhlasil kouč Tomáš Sklenák.

Série se teď stěhuje do haly Dukly, a pokud se o postupu nerozhodne v Praze, vrátí se k pátému duelu 2. dubna zpět do Kopřivnice.

„Nemáme důvod odjíždět se svěšenými hlavami, urvali jsme bod a série bude napínavá až do posledního zápasu. Uvidíme, jestli bude mít Kopřivnice sílu nás něčím ještě překvapit,“ řekl Michal Tonar, trenér Dukly Praha.

„Myslím, že překvapovat se asi nemusíme, bude to spíš o bojovnosti,“ konstatoval kopřivnický Tomáš Sklenák.

Extraliga házenkářů – čtvrtfinále play-off:

1. zápas (sobota 23. 3. 2024): KH ISMM Kopřivnice – Dukla Praha 35:36 (14:20)

Nejvíc branek: Střelec 12, Polcar 8, Ošmera 4 – Erebai 7, Krušberský 5, Josef 4. Rozhodčí: Friedel a Kučerka. Sedmimetrové hody: 3/3 – 2/2. Vyloučení: 3:7. Diváci: 1000.

2. zápas (neděle 24. 3. 2024): KH ISMM Kopřivnice – Dukla Praha 30:26 (16:11)

Nejvíc branek: Ošmera 7, Polcar 5, Hanus 5 – Erebai 6, Duda 4, J. Rakouský 4. Rozhodčí: Horáček a Novotný. Sedmimetrové hody: 2/1 – 2/2. Vyloučení: 3:6. Diváků: 750. Stav série: 1:1.