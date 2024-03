Podívejte se: Kopřivnice odvrátila mečbol Dukly, rozhodne se na její palubovce

/FOTOGALERIE/ Bylo to velké drama, ale házenkáři Kopřivnice ho v Praze zvládli! V první odvetě čtvrtfinále extraligy podlehli Dukle 23:27, ale ve druhém ji porazili 32:29, odvrátili tak mečbol soupeře, i když po modré kartě přišli v utkání o Kancela. Série play-off se za vyrovnaného stavu 2:2 na zápasy teď vrací do kopřivnické haly, kde se v úterý 2. dubna rozhodne o postupujícím do semifinále.

