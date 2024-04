/FOTOGALERIE/ Nevyšlo to. Obhájcům mistrovského titulu ze západu Čech chtěli kopřivničtí házenkáři cestu do letošního finále extraligy zkomplikovat a prodloužit, ale potřetí padli, i když v nedělním zápase v Plzni o jediný gól 26:27. Talent teď čeká na soupeře, který vzejde ze semifinálové série Karviná – Lovosice (2:1 na zápasy), Kopřivnice se s poraženým utká o bronz.

1. semifinále play-off: Talent tým Plzeňského kraje - Kopřivnice 40:26. | Video: Martin Švec

„Scházelo nám v závěru trošku víc štěstíčka. Šanci vyrovnat jsme tam měli, ale nedali,“ mrzelo kopřivnického házenkáře Davida Zimu, že se nepodařilo sérii s Plzní prodloužit do čtvrtého semifinále.

Po dvou porážkách (26:40 a 20:28) nezačala Kopřivnice třetí utkání dobře, ve 3. minutě prohrávala 3:8. Pak Bohumila Pšenicu zastoupil v brance Marek Žingor. I když ho trenér Tomáš Sklenák povolal po konci kariéry z rezervního týmu, likvidoval šance Plzně jako na běžícím pásu a byl jednoznačně označen za hrdinu zápasu. Kopřivnice manko dotáhla, dokonce i o gól vedla. Do šaten se týmy rozcházely za nerozhodného stavu 15:15.

Karvinský útok smetl Lovce, zářili i brankáři. Vicemistr má mečbol. Podívejte se

Vyrovnaný průběh pokračoval i po přestávce do stavu 25:25. Pak Plzeň strhla vedení na svou stranu (27:25), ale při posledním dvacetivteřinovém útoku hosté snížili na konečný výsledek 26:27. „Věděli jsme, co bude Plzeň hrát, byli jsme na ni připravení. A náš gólman Marek Žingor předvedl životní výkon. Nestačilo to, nezbývá než Plzni poblahopřát k postupu,“ konstatoval po třetím utkání David Zima, autor jedné branky do domácí sítě.

„Soupeř neměl co ztratit, přijel za stavu 0:2 na zápasy, odehrál to s nasazením, chutí a maximálním úsilím. Žingor navíc dokázal zavřít branku, trápil nás. Hosté nakonec nebyli daleko od toho, aby sérii ještě zdramatizovali,“ pochválil Kopřivnici Petr Štochl, kouč Plzně.

Jména svých dalších soupeřů by se obhájce titulu i Kopřivnice mohli dozvědět už v sobotu 27. dubna, pokud Karviná promění v hale Lovosic svůj mečbol.

Šest porážek Frýdek nezlomilo, do Zubří jede s náskokem pěti gólů. Podívejte se

Extraliga házenkářů – třetí zápas semifinále play-off:

Talent tým Plzeňského kraje – KH ISMM Kopřivnice 27:26 (15:15)

Nejvíc branek: Bláha 7, J. Douda 5/2, Stehlík 5 – R. Doležel 5, Polcar a Hanus po 4, Střelec a Brito po 3. Rozhodčí: Králíček a Letev. Sedmimetrové hody: 7/4 – 2/1. Vyloučení: 3:3. Diváci: 980. Konečný stav série: 3:0.