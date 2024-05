/FOTOGALERIE/ Tohle nebyl jejich den! Házenkáři Kopřivnice padli ve středu na palubovce Lovosic o devět branek 26:35 a v souboji play-off o extraligový bronz prohrávají 1:2 na zápasy. Pokud chtějí pomýšlet na cenný kov, který by klub získal po dlouhých 29 letech, musí v sobotu doma s podporou svých skvělých fanoušků znovu přejet Lovce a vrátít sérii k rozhodujícímu pátému duelu ve středu 29. května do jejich haly.

Házenkáři Kopřivnice ve třetím zápase o extraligový bronz ve středu v Lovosicích podlehli Lovcům 26:35 a v sérii play-off prohrávají 1:2. | Foto: Robert Grim

„Nebyli jsme to my. Byl to zcela rozdílný výkon z naší strany oproti sobotnímu střetnutí v Kopřivnici, což mě strašně mrzí hlavně kvůli klukům. Domácí dnes vyhráli zaslouženě,“ srovnal kopřivnický trenér Tomáš Sklenák domácí vítězství 35:28 se středeční porážkou, po níž Lovci získali mečbol.

Šli si za ním tvrdě od začátku, ve 20. minutě vedli o sedm gólů, a přestože ve 21. minutě viděl červenou kartu Matěj Fornbaum a ve 29. minutě Giorgi Dichaminžia, poločas vyhráli 18:12. Ve 49. přišli domácí ještě o Pavla Horáka po faulu na kopřivnického Jana Hanuse, jehož start v dalších zápasech je vážně ohrožen.

„Trošku se ve mě některé situace perou. Házenou jsem hrál strašně dlouho a to, co se děje v poslední době na hřišti a mimo něj, mě strašně mrzí. Spěje to k něčemu, co házená asi není,“ upozornil Tomáš Sklenák, bývalý reprezentant a současný kouč Kopřivnice.

„Vrátili jsme se zpět k tomu, co jsme chtěli hrát. Fungovala nám skvěle obrana ve spolupráci s brankářem Adamíkem. V zápasu jsme byli lepší a zaslouženě vyhráli,“ spokojeně se usmíval Roman Jelínek, trenér Lovosic.

Série se v sobotu 25. května vrací do kopřivnické haly ZŠ Emila Zátopka. „Nejvíc mě mrzí zranění Honzy Hanuse, který vlastně rok a půl nehrál,“ rozpovídal se David Zima, spojka Kopřivnice.

„Nám to dnes bohužel nevyšlo. Ať si Lovosice užijou výhru. Pevně věřím, že to bude poslední v sezoně,“ přál by si David Zima znovu srovnat stav souboje o bronz. „V sobotu k tomu musíme přistoupit jinak a pak se můžeme vidět ve středu,“ chtěl by se střelec pěti gólů hostů potřetí podívat 29. května do Lovosic.

Extraliga házenkářů – třetí oápas série play-off o 3. místo:

HK Město Lovosice – KH ISMM Kopřivnice 35:26 (18:12)

Nejvíc branek: Horák 7, Kupa 6, Stach 4 – Ošmera 5, Zima 5, Brito Benítez 4. Rozhodčí: Králíček a Letev. Sedmimetrové hody: 2/2 – 3/3. Vyloučení: 4:5. ČK: 21. Fornbaum, 29. Dikhaminjia, 49. Horák (všichni Lovosice). Diváci: 519. Stav série: 2:1.