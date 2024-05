/FOTOGALERIE/ Před rokem se v extralize zachraňovali v play-out, teď házenkáři Kopřivnice bojují v play-off o bronzovou medaili! Do souboje s Lovci, kteří ji obhajují, ale nevstoupili dobře. První zápas ve středu v Lovosicích prohráli o čtyři branky 26:30. Série o 3. místo se hraje na tři vítězství a druhým duelem pokračuje v sobotu v kopřivnické hale.

Série o 3. místo v extralize házenkářů - 1. zápas Lovosice - Kopřivnice 30:26 (15. 5. 2024). | Foto: Robert Grim

„Co si pamatuji, tak vždy, když jsme se dostali do play᠆-off, jsme úvodní duel série nikdy nevyhráli. Doufali jsme, že to zlomíme, ale to se nám nepovedlo,“ mrzel spoj᠆ku Kopřivnice Marka Bukovského úvodní výsledek.

Hosté v Lovosicích prohráli úvodní poločas 14:18, po přestávce manko smazali. Ve 44. minutě to bylo 22:22, jenže závěr znovu ovládli Lovci, Kopřivnici ve větším rozletu zabrzdilo sedm dvouminutových trestů v utkání.

„Pozitivní je, že po prohraném poločase o čtyři branky jsme to nevzdali a podařilo se nám soupeře dotáhnout. Je to 0:1, my se musíme připravit na domácí utkání a doufám, že příště už budeme šťastnější my,“ přál by si Marek Bukovský vrátit se ve středu 22. května na palubovku Lovců s nerozhodným stavem 1:1 na zápasy.

OBRAZEM: Divočina v Plzni: tři červené i modrá karta, Karviná ve finále ztrácí

Šanci má Kopřivnice velkou, za výhrou ji teď poženou její skvělí fanoušci. „Našich pár technických chyb nás stálo větší klid. Ale série je dlouhá, všechno je ještě otevřené. S dnešním výsledkem si hlavu nelámeme, v sobotu nás čeká další střetnutí a v něm se na domácí půdě před plnou halou pokusíme sérii srovnat,“ řekl trenér Tomáš Sklenák, který stojí za úspěšnou sezonou kopřivnických házenkářů.

Na její lavičku bývalý reprezentant usedl vloni v létě, v základní části jeho svěřenci skončili čtvrtí a ve čtvrtfinále vyřadili Duklu Praha 3:2 na zápasy. Neuspěli až v semifinále, kde třikrát podlehli obhájcům titulu z Plzně.

„Nečekal jsem, že hned naše první sezona skončí bojem o medaile, ale zase takové překvapení to není. Tenhle tým je výjimečný, je to jedna velká parta, která táhne za jeden provaz a zaslouží si být tam, kde je. Teď je na čase vše dotáhnout,“ nezapře v sobě Tomáš Sklenák velkého bojovníka.

Svěží vítr v Kopřivnici: házenkáře povede bývalý reprezentant Sklenák

Extraliga házenkářů – první zápas o 3. místo:

Město Lovosice – KH ISMM Kopřivnice 30:26 (18:14)

Nejvíce branek: Kupa 10, Horák 5, Chotěborský 4 – Polcar 5, Bukovský 4, Ošmera 3. Rozhodčí: Hájek a Kozler. Sedmimetrové hody: 2/2 – 3/2. Vyloučení: 3:7. ČK: Holubec (Lovosice). Diváci: 534. Stav série: 1:0.