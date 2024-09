Zprvu to vypadalo na pohodový zápas. Kopřivnice vedla o čtyři branky. Hostující celek ale dokázal na nepříznivý vývoj zareagovat. V 53. minutě dokonce Jičín vedl o dva góly – 27:25. Kopřivnice ale zbraně nesložila. Lefan dvěma brankami vyrovnal. Vedení odmítl Martin Střelec, který neproměnil sedmičku a vypadalo to, že body se budou dělit. Domácí však měli štěstí, s uplynutím časového limitu rozhodčí nařídil ještě jednu sedmičku, kterou vybojoval nejlepší střelec zápasu David Ošmera. Trestný hod si vzal na starost Zdeněk Čadra a přesnou trefou zajistil Kopřivnici nejtěsnější vítězství 28:27.

„Byl to určitě napínavý zápas až do konce. Myslím si, že Matěj tam chytil důležité rány, a to nás nakoplo,“ vracel se k utkání kopřivnický kouč Tomáš Sklenák. „Klobouk dolů před kluky z Jičína. Ukázali, že v jejich mládí je síla. Jsou draví. Jsem rád, že jsme zápas zvládli, protože první domácí zápasy jsou vždy těžké. Všichni víme, že nervozita někdy dokáže svázat ruce. I když jsme vedli, stačilo pár chybiček, aby se soupeř nakopl, my jsme měli problémy. Naštěstí jsme ale utkání zvládli,“ vydechl si domácí stratég, „Proti nám nastoupil mladý a nebojácný mančaft. Myslím si, že 95 procent hráčů jsou odchovanci jičínské házené a jsou to šikovní, rychlí, mladí kluci, kteří se toho nebáli. Na konci zápasu mohla možná rozhodnout naše větší zkušenost, že jsme důležité střely proměnili a Jičín naopak ne,“ doplnil trenérova slova Marek Bukovský.

KH ISMM Kopřivnice – HBC Jičín 28:27 (16:14)

Nejvíce branek: Ošmera 8, Brito Benítez 5, Lefan 5 – Hájek 6, Ženatý 4, Ježek 4. Rozhodčí: Petr Kirchner – Michal Vacula. Sedmimetrové hody: 7/5 – 2/1. Vyloučení: 2:5. Diváci: 420