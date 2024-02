/FOTOGALERIE/ Parádní derby s pořádným nábojem i skvělou atmosférou! Jedni v něm chtěli zopakovat domácí výsledek z říjnového 9. kola (42:29), druzí vrátit soupeři tehdejší debakl. Svůj cíl ve 22. kole extraligy splnili házenkáři Kopřivnice, kteří ve své hale přehráli v sobotu Pepino SKP z Frýdku-Místku 35:24.

Zápas 22. kola extraligy házenkářů Kopřivnice - Frýdek-Místek 35:24. | Foto: Jaroslav Obsadný

„Jsme velmi šťastní, protože dnešní zápas byl pro nás velice důležitý. Určitě jsme také chtěli odčinit prohru z Frýdku-Místku, což se povedlo,“ radoval se v sobotu večer slovenský pivot Oto Kancel, který před třemi roky přišel do Kopřivnice právě z Pepina.

Sobotní derby ale začali lépe hosté, v 5. minutě vedli 4:1. Kopřivnice ovšem druhou prohru se stejným soupeřem v sezoně odmítla a od 20. minuty duel ovládla. Poločas vyhrála 16:10 a po přestávce už drama nepřipustila. „Věděli jsme, že to Frýdek nevzdá a naletí na nás i ze začátku druhého poločasu, ale ustáli jsme to a jsme velmi šťastní,“ svěřil se Oto Kancel.

„Těžko se mi hledají slova, jsem nesmírně zklamaný,“ přiznal trenér Frýdku-Místku Daniel Valo po prohře 24:35, která byla čtvrtá v roce 2024 a celkově v této sezoně devátá.

„Dobře jsme věděli o co hrajeme. Přesto jsme se opět nevyvarovali mnoha technických, někdy až naivních chyb. Přitom jsme spoustu času věnovali analýze předchozího nepovedeného utkání proti Novému Veselí (25:28). Bohužel jsme se ale nepoučili z chyb z tohoto duelu,“ smutně konstatoval Daniel Valo.

Střeleckou oporou jeho týmu byl s pěti góly Mathias Choleva, Kopřivnici za třináctým vítězstvím v sezoně táhli Janové Polcar s Hanusem, autoři šesti branek do sítě hostů.

„Z utkání jsme měli obavy. Věděli jsme, že po zápase s Novým Veselím Frýdek body potřebuje, což se potvrdilo v prvních minutách,“ vrátil se kopřivnický trenér Tomáš Sklenák k začátku derby, v němž jeho tým prohrával.

„Věděli jsme, co dnes přijde, přesto jsme byli v úvodu trochu vlažní. Poté se však rozjela naše tvrdá obrana a Bob Pšenica pochytal skoro všechno v bráně, což byla asi naše největší zbraň,“ usmál se domácí kouč. „Myslím si, že jsme dnes ukázali sílu,“ dodal.

„Chtěl bych vyzdvihnout neskutečné fanoušky za to, co tady v poslední době vytvářejí. Je opravdu radost chodit na zápasy a být na hřišti. Je to něco neuvěřitelného. Fanoušci jsou našim osmým hráčem na hřišti a strašně nám pomáhají,“ ocenil domácí pivot Oto Kancel bouřlivou podporu a atmosféru v hale.

V tabulce se Kopřivnice s 27 body posunula na 4. místo s dvoubodovým náskokem před pátou Duklou Praha, ale ta má o zápas méně. Frýdek-Místek, který zůstal osmý, v příštím kole v neděli 25. února hostí dvanácté Strakonice, Kopřivnice má volno. Do konce základní části extraligy zbývají čtyři kola.

Extraliga házenkářů – 22. kolo:

KH ISMM Kopřivnice – Pepino SKP Frýdek-Místek 35:24 (16:10)

Nejvíc branek: Polcar 6, Hanus 6, Střelec 5 - Choleva 5, Gřešek 4, Rumian 3. Rozhodčí: Halada a Kosmák. Sedmimetrové hody: 6/4 – 2/1. Vyloučení: 6:3. Diváci: 800.