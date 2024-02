/FOTOGALERIE/ Tradice pokračuje! Házenkáři Kopřivnice potvrdili roli favorita a popáté v řadě za sebou porazili Nové Veselí. V sobotním zápase 21. kola extraligy vyhráli na soupeřově palubovce 29:26.

Tvrdý souboj svedli házenkáři Kopřivnice na palubovce Nového Veselí. Domácí Sokoly v sobotním zápase 21. kola extraligy porazili 29:26. | Foto: Ivan Pilát

„Jsme rádi, že jsme toto těžké utkání zvládli. Věděli jsme, že to ve Veselí nebude jednoduché, i když v zimě oslabilo,“ vrátil se David Lefan, levá spojka Kopřivnice, k úvodnímu poločasu, ve kterém se oba celky střídaly ve vedení.

O tři branky ho nakonec vyhráli hosté 15:12. I po přestávce byl sobotní souboj do stavu 16:16 vyrovnaný. „Bylo to opravdu těžké utkání. Viděli jsme, že Veselí má formu ze zápasu s Frýdkem-Místkem, kluci mají tu sílu,“ připomenul kopřivnický trenér Tomáš Sklenák vítězství Sokolů 28:25 před týdnem ve Frýdku-Místku.

„Tahalo se to na obě strany. Za výhru jsme moc rádi, stála nás hodně sil,“ přiznal po sobotním zápase kouč Kopřivnice. Jeho tým odpor Nového Veselí zlomil pětibrankovým trhákem mezi 46. až 56. minutou, který domácí v závěru ještě dokázali snížit na rozdíl tří gólů. „Doufám, že nám to zase pomůže do dalších bojů, které nás ještě čekají,“ dodal Tomáš Sklenák.

OBRAZEM: Kopřivnice dřela až do konce, o prohře s Lovci rozhodl jediný gól

První z bitev se odehraje před kamerami ČT sport plus už v sobotu 17. února v Kopřivnici, kam zavítá Frýdek-Místek. A derby bude mít pořádný náboj! Domácí tým by rád vrátil soupeři říjnovou porážku 29:42 z Frýdku-Místku, navíc dojde i k souboji dvou nejlepších střelců celé extraligy. V čele je kopřivnický Jan Polcar se 122 brankami, druhý frýdecko-místecký Alexandr Moješcik nasázel soupeřům 119 gólů.

V tabulce je Kopřivnice pátá s 25 body, stejný počet má i čtvrtá Dukla Praha. Frýdku-Místku, který v roce 2024 ještě nevyhrál žádné ze tří utkání a ve 21. kole měl volno, patří s 19 body aktuálně 7. příčka. Do konce základní části zbývá odehrát pět kol.

OBRAZEM: Frýdku se letos nedaří, nezabral ani doma. Výkon? Katastrofa, řekl kouč

Extraliga házenkářů – 21. kolo:

TJ Sokol Nové Veselí – KH ISMM Kopřivnice 26:29 (12:15)

Nejvíce branek domácích: Tomášek 7, Flajsar 7/3, Krejz 3.

Branky Kopřivnice: Polcar 6, Bukovský 5, Střelec a Brito po 4, Lefan 3, Ošmera 3/3, Hanus 2, Kancel a Pšenica po 1.

Rozhodčí: Horáček a Novotný. Sedmimetrové hody: 3/3 – 4/3. Vyloučení: 5:4. Diváci: 270.