/VIDEO, FOTOGALERIE/ V semifinále play-off extraligy nejsou favority, přesto házenkáři Kopřivnice dokázali Plzeň potrápit. S obhájcem mistrovského titulu sehráli v jeho hale vyrovnanou partii, nezvládli až její závěr a v prvním zápase série nakonec padli 26:40. Druhý duel se hraje v sobotu 13. dubna v kopřivnické ZŠ Emila Zátopka.

1. semifinále play-off: Talent tým Plzeňského kraje - Kopřivnice 40:26. | Video: Martin Švec

Kopřivnice, která mezi nejlepší čtyři týmy postoupila po dlouhých 29 letech, neměla po pátém čtvrtfinále s Duklou Praha čas na regeneraci, a o další síly je připravila i cesta přes celou republiku na západ Čech. Přesto nad mistrem v prvním poločase vedla až o dvě branky. „Soupeř přijel po postupu namotivovaný a nabuzený,“ poznamenal Milan Škvařil, autor sedmi branek domácího Talentu.

Obhájce titulu a vítěz základní části extraligy ještě do přestávky skóre otočil, první poločas vyhrál 18:14. „Druhý poločas se nepovedl. Nemá cenu si nic nalhávat, ale má to objektivní příčiny. Série s Duklou nám vzala hrozně sil, čas na přípravu byl minimální,“ konstatoval kopřivnický trenér Tomáš Sklenák poté, co mistr v poslední desetiminutovce jasně dominoval.

„Rozhodlo to, že Plzeň udělala méně chyb než my. V prvním poločase jsme hráli s klidnou hlavou, šli jsme do vedení a dalo se na to dívat. Pak nám možná i došly síly a kupily se chyby,“ vrátil se k dění na palubovce kopřivnický Jan Hanus.

„I když výsledek nepůsobí nejlépe, nevidím to tragicky. V závěru se alespoň dostali na plac kluci, kteří tolik prostotu neměli a kdo ví, třeba z toho nakonec budeme těžit. Všechno zlé je pro něco dobré,“ upozornil kouč Kopřivnice.

Ve druhém semifinále bude mít jeho tým výhodu domácí haly. „Jednou věcí jsem si již teď jistý. Za týden nás čeká jiný zápas. V domácím prostředí chceme sérii srovnat. Ukázat, čeho jsme ve skutečnosti schopni. Pokud se dočkáme opět zcela zaplněné haly, Plzeň bude pod ohromným tlakem. Jestliže k tomu přidáme výkon z prvního poločasu, jsem si jistý, že na srovnání můžeme dosáhnout,“ připomenul trenér Tomáš Sklenák bojovnost týmu, s níž urval čtvrtfinále.

„Plzeň u nás doma nečeká nic lehkého, protože naši fanoušci dokáží udělat peklo. Play-off bere síly, cestování také, ale není se na co šetřit, je to semifinále! Je čest reprezentovat město tak daleko ve vyřazovací fázi,“ souhlasil Jan Hanus se svým koučem.

Extraliga házenkářů – první zápas semifinále play-off:

Talent tým Plzeňského kraje – KH ISMM Kopřivnice 40:26 (18:14)

Nejvíc branek: Škvařil 7, J. Douda 6, Bláha 6 – Brito Benítez 8, Střelec 4, R. Doležel 4. Rozhodčí: Horáček a Novotný. Sedmimetrové hody: 2/1 – 6/2. Vyloučení: 4:2. ČK: Střelec (Kopřivnice). Diváci: 932. Stav série: 1:0.