Velmi dobře si zatím počínají házenkáři Kopřivnice v extraligové sezoně. Pod vedením Tomáše Sklenáka, který si odbývá trenérskou premiéru, jim patří v tabulce 5. místo se ztrátou jediného bodu na třetí Brno. „Zatím to můžeme hodnotit kladně,“ řekl Deníku jednačtyřicetiletý bývalý reprezentant, jenž odehrál v dresu národního mužstva 55 zápasů a vstřelil v nich 124 branek.

Jak hodnotíte dosavadní průběh sezony?

Až na výpadky s Frýdkem a Plzní můžeme být spokojeni. Je to celkem v pohodě. Musíme však navázat tam, kde jsme skončili. Byla by škoda přijít o tak dobré umístění.

V posledních zápasech se vám dařilo, doma máte třetí nejlepší bilanci. To těší, že?

Je to dobře. Vnímáme, že k nám každý jede s tím, že to bude ještě těžší, než to bývalo. Hrát v Kopřivnici bylo vždy náročné. Zakládáme si na tvrdé obraně, jdeme zápas od zápasu a hodně nám pomáhají naši skvělí fanoušci, za což jim patří velký dík. Ty body a umístění jsou také jejich zásluha.

Pod Tomášem Sklenákem házenkáři Kopřivnice dřou a přináší to výsledky.Zdroj: KH ISMM Kopřivnice/Ivan Pilát

Pojďme k aktuálnímu programu. Co vás v lednu čeká?

Začali jsme na přelomu roku lehce fotbálkem, ale nepřeháněli jsme to. Taky proto, že někteří kluci byli nakřáplí. Teď už to je intenzivnější. Čekají nás tréninky, nějaké přípravné zápasy. Do ligy znovu naskočíme 31. ledna v Hranicích.

Prozraďte, jaký je pro tuto sezonu cíl? Změnil se nějak?

Do sezony jsme šli s tím, že priorita je play-off a potom se uvidí, co bude. Upřímně říkám, že jsem měl ze vstupu do sezony obavy. Bylo to pro mě nové, ale kluci to vzali dobře, sedlo si to a mnoho nám toho funguje. Jen to je třeba zkusit podržet.

Pro vás je to premiéra v roli trenéra, jak to prožíváte?

Začátek byl až šílený.

Proč?