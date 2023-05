/FOTOGALERIE/ Kopřivnické házenkáře povede v nové sezoně bývalý reprezentant Tomáš Sklenák, který po dvou letech nahradí na lavičce devátého týmu extraligy Aleše Chrastinu. Pro někdejší hráčskou oporu Kopřivnice, Frýdku-Místku, německého ThSV Eisenach a TV Hüttenberg jde o první trenérské angažmá u mužů.

Bývalý český reprezentant Tomáš Sklenák se stal novým trenérem kopřivnických házenkářů. Fotogalerie je ze zápasu 22. kola extraligy Kopřivnice - Brno 26:25. | Foto: KH ISMM Kopřivnice

„Cítil jsem, že klub nutně potřebuje vykročit trošičku jiným směrem, kromě trenéra k áčku přivést někoho, kdo pomůže vytvořit jednotnou klubovou koncepci mládeže. K tomu jsme potřebovali zkušenou osobnost, která by byla ochotná věnovat se této myšlence na plný úvazek. Tomáš Sklenák byl pro mě jasná volba,“ vysvětlil výměnu kouče Jiří Gřes, předseda KH ISMM Kopřivnice.

Jednačtyřicetiletý bývalý český reprezentant Sklenák v minulé sezoně vedl starší dorostence SKP Frýdek-Místek. V jeho dresu vybojoval v roce 2003 na palubovce titul mistra extraligy a po patnácti letech v Německu se do klubu v roce 2020 vrátil a letos ve Frýdku-Místku ukončil hráčskou kariéru. Reprezentační dres oblékal dvanáct let.

Frenštát doma selhal, tři body putovaly do Bruntálu

„Všude nabral hromadu zkušeností, působil pod špičkovými trenéry, od kterých se mohl denně učit. Očekávám, že nám všem otevře oči, přivede do klubu svěží vítr,“ konstatoval Jiří Gřes.

„Tomáš je z našeho regionu, bydlí v nedaleké Trnávce, takže je to člověk, pro kterého se jedná o osobní záležitost, chce být s klubem, který ho připravoval pro vrcholovou házenou, úspěšný,“ rád by předseda klubu vrátil kopřivnický tým na přední místa v extralize. „Za klub uděláme vše pro to, abychom mu vytvořili podmínky. Nepochybuji, že to zvládne,“ dodal Jiří Gřes.