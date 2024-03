Autor: Dalibor Brož

„Poslední podzimní zápas byl pro nás vrcholem sezony, Droždín byl jasným favoritem, ale už od předzápasového rozcvičení jsem cítil, že mužstvo je odhodláno soupeře porazit,“ prozradil Matěj Dvořák, střelec šesti branek v listopadovém duelu.

„Naši gólmani zavřeli bránu, my spustili brankostroj a Droždín ani na minutu nepustili do vedení. Bylo to famózní zakončení podzimu,“ dodal poté, co posledního soupeře odsunuli na 2. místo v tabulce. Vedou před ním o jeden bod.

Sokolu Trnávka se v této sezoně podařilo do týmu, jehož kostru tvoří čtyřicátníci Bula, Brož, Cága, Hanzelka a Novák, zapracovat také mladé a nadějné 16 až 18leté odchovance Matěje Dvořáka, Ondřeje Hýla, Filipa Lariše a Václava Poláška, kteří se aktivně zapojili do většiny podzimních utkání a zatížili konta soupeřů celkem 39 brankami.