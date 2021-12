Vánoční výzdoba v Česku začíná vykukovat na každém rohu a první adventní neděle se blíží. Deník se byl podívat, jaké jsou vánoční trendy při zdobení věnců.

Vánoční výzdoba začíná vykukovat na každém kroku a Vánoce klepou na dveře. První adventní neděle se blíží. S Deníkem jsme se byli podívat, jaké jsou trendy ve vánočních věncích. | Foto: Deník/Kateřina Butaki

„Myslím si, že každý má nějaký vkus. Představy se liší. Někdo chce přírodní výzdobu, někdo zase preferuje víc barev nebo lesku. Když budu mluvit sama za sebe, tak já upřednostňuji přírodní prvky. Co se týče trendů, tak stále vede červeno-zlatá kombinace. Co je ale také u lidí oblíbené, tak jsou to klasické bílé věnce nebo věnce s bílými prvky,“ říká majitelka květinářství v Chebu Kopretinka Pavla Hodinová.