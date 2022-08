Jakou hlínu jste použila a kolik vám bylo let?

Ta hmota se jmenuje Paper Clay a dá se normálně koupit. Bylo to tak před třemi, nebo čtyřmi lety, takže mi bylo 24 let.

A jak to pokračovalo?

Později jsem se naučila pracovat s 3D programem a vyrobila jsem svou druhou panenku. Jmenuje se Pigi a překvapivě se líbí veliké spoustě lidí, kteří se mě začali postupně ptát, jestli je Pigi na prodej. Byla jsem nadšená a opravdu šťastná, že se lidem tolik líbí! Od minulého listopadu Pigi nabízím v předobjednávkách.

Jak vyrábíte tyhle panenky? Kupujete už hotová „tělíčka“ a Pigi pak namalujete?

Ne, tělíčka nekupuji. Celé panenky vyrábím sama. Jediné, co kupuji, je paruka a oční bulvy.

Co všechno musíte udělat, než je panenka hotová?

Vymodeluji tělo ve 3D programu, pak ji vytisknu 3D tiskárnou a tím ji přivedu k životu. Součástky, ze kterých je panenka následně poskládána, potom vybrousím a domodeluji. Každá panenka ale mýma rukama neprojde - tenhle prototyp posílám do jedné firmy, kde mi konkrétní model namnoží, abych je mohla prodávat.

Jak dlouho jste tvořila Pigi?

Tvorba Pigi mi trvala 3 roky, jelikož jsem poprvé používala 3D program a 3D tiskárnu.

A co oblečení? To si taky vyrábíte sama, nebo ho kupujete?

Většinou ho kupuji normálně přes internet, to pak nezabere moc času. Ale některé věci nechávám šít. U zakázkového šití to bude trvat asi měsíc až tři měsíce, záleží na švadleně.

Jak to s vámi a vaším projektem vypadá do budoucna?

Chtěla bych vyrábět více panenek tak, aby každá z nich přinesla další kousek příběhu ze Skylandu. To je fantasy svět, ve kterém moje panenky žijí…