Hokejista, který hrával i za novojičínský dorost, následně odešel do organizace třineckých Ocelářů. Žraloci si Rašku vybrali v draftu před sedmi měsíci jako 201. v pořadí. V dubnu roku 2019 dal ve finále juniorské extraligy za Třinec čtyři góly a pomohl Ocelářům k juniorskému titulu. Za Třinec dokonce odehrál jedenáct duelů v extralize.

V sezoně 2019/2020 odešel za moře, do kanadského týmu Rimouski Océanic. V letošním ročníku se vrátil zpět do Česka, kde vedle dvou utkání za třinecké áčko hrával také za farmu ve Frýdku – Místku a opět následoval jeho odchod za moře. Za Rimouski nastoupil do dvaadvaceti zápasů, ve kterých si připsal dvanáct branek a třináct asistencí. Dalších šest bodů zapsal v play off.

Raška je druhým hráčem ročníku 2001, který podepsal kontrakt v nejlepší soutěži. Prvním byl Michal Teplý.

Hokejista původem z novojičínského okresu dostával pravidelné pozvánky do mládežnických reprezentací. Nastoupil celkem od 84 zápasů, ve kterých nasbíral 42 bodů za 20 branek a 22 asistencí. V listopadu si navíc připsal jeden start za seniorskou reprezentací na finském Karjala Cupu. (šim)