Zaspali jsme dvanáct let

Bývalý reprezentační trenér řadu rozhodnutí vedení ČSLH dlouhodobě kritizuje. Například dřívější rozšíření juniorských a dorosteneckých soutěží, které nyní hokejový svaz opět redukuje. "Zaspali jsme dvanáct let a to mi vadí," podotkl Hadamczik.

Jeho cílem je zlepšit obecné vnímání svazu. "Musí to být servisní organizace, která klubům nenařizuje, ale shání peníze, dává dotace a kontroluje je. Aby ale svaz říkal trenérům, jak mají trénovat, která cvičení mají dělat, to ne. Každý trenér musí mít vzdělání a hlídat a kočírovat ho musí klub. Musí být pod tlakem klubu, který ho vidí každý den," uvedl Hadamczik s tím, že se mu zároveň nelíbí ekonomická stránka řady projektů ČSLH.

Chybí konkurenční prostředí

"Hokej je národní sport, patří každému z Čechů. Musíme si zachovat kredit, jméno. Musíme se vrátit zpět k identitě českého hokeje a vychovávat hráče podle našich předků, kteří to uměli a vychovali velmi dobré hokejisty," řekl Hadamczik. V současnosti podle něj v Česku chybí konkurenční prostředí a nejlepší mladí hráči odchází do zahraničí. "Doma vychováváme spartakiádní hráče, kteří zpohodlněli a nehrají pod tlakem," podotkl.

Podle několika anket na webech by si Hadamczikův příchod na hokejový svaz přálo hodně fanoušků, což rodáka z Kravař na Opavsku těší. "Osobně to ale beru tak, že nejdu do boje. Jdu přednést svůj program hnutí, a když si mě hnutí vybere, tak budu mít povinnost pro ně pracovat tak, jak slíbím a řeknu. Budu se snažit věci plnit. Pokud si mě nevyberou, tak to respektuju. Kdybych hrál o medaili a prohrál, mám větší smutek. Tady nejdu bojovat, ale nabídnout své služby a bud mě někdo chce, nebo ne," uvedl Hadamczik.

Post prezidenta ČSLH

Veřejně ho podporuje například majitel extraligových Pardubic Petr Dědek. "Mluvil jsem s některými kluby, ale nemám nikoho, kdo by mi naháněl hlasy. Když si někdo prohlédne moji prezentaci, třeba se přidá ke mně," řekl. Jeho soupeři budou Otakar Černý, Bedřich Ščerban, Jiří Šlégr a Dominik Hašek.

Hadamczik původně podmiňoval svou kandidaturu odstoupením celého výkonného výboru, aby si v případě úspěchu mohl sám zvolit své nejbližší spolupracovníky. Nakonec se rozhodl ucházet o post prezidenta ČSLH i při vědomí, že ve vedení hokejového hnutí budou i nadále osoby, které si vybral před dvěma lety Král.

"S některými lidmi vycházím dobře a třeba jen neměli sílu něco změnit, i když měli jiný názor. Pokud bych byl zvolený, snažil bych se okolí přesvědčit o správné cestě," uvedl Hadamczik. Na začátku by ale postupoval rozvážně.