Béčko Nového Jičína hraje s Benešovem, Studénka v Orlové

/FOTOGALERIE/ Krajská hokejová liga míří do svého finále. Ve středu čeká na týmy první kolo play off. Do akce jdou i dva týmy z novojičínského okresu. Studénka míří do Orlové. Béčko Nového Jičína hraje doma s nebezpečným Horním Benešovem.

Krnovští hokejisté se ve Studénce drželi dvě třetiny. | Foto: Deník/VLP Externista

Novojičínské béčko skončilo po základní části KLM na druhém místě, když kvůli nedohranému zápasu s Českým Těšínem musela o vítězi rozhodnout technická komise. Jejich soupeřem ve čtvrtfinále bude nakonec TJ Horní Benešov, který je po základní části sedmý. Ďáblové mají se svým soupeřem kladnou bilancí. V základní části vyhráli na soupeřově ledě 6:3, doma v posledním kolem svého soka porazili vysoko 7:3. Startuje play off, Horní Benešov bude spoléhat na Mlýnka Studénka začíná na ledě Orlové. „Je to náš tradiční soupeř, se kterým se potkáváme pravidelně. Dokonce jsme hráli s Orlovou v minulosti i finále. Soupeř je oproti předchozím sezonám silnější, série je otevřená, my jsme připraveni se porvat o postup,“ řekl trenér Orlové Miroslav Pokorný. Oba středeční duely mají začátek v 18 hodin.