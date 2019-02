V letošním druholigovém ročníku prozatím dvakrát vyjeli mimo svůj stadion a pokaždé se vraceli s prázdnou (Hodonín, Opava). Naproti tomu ale doma vyhráli za tři body i druhé utkání, když na státní svátek porazili Bobry z Valašského Meziříčí 4:2. Novojičínští hokejisté nastoupili do utkání už bez dvacetiletého obránce Jakuba Kužílka.

Zlínský odchovanec, který začal za Nový Jičín nastupovat v průběhu uplynulé sezony, zamířil na vlastní žádost do Hodonína. Vítězný debut si naopak v týmu kapitána Vašuta odbyl čerstvě dvacetiletý zadák David Nesvadba, jenž jako odchovanec Olomouce stihl v letošní sezoně odehrát již pět utkání za prvoligový Havířov.

Hostující Valachy poslal bleskově do vedení Dvořák, který přišel, jako jeden z několika hráčů, v létě z kádru Vsetína, a jenž překonal Iláše již po 29 sekundách hry. Domácí se v první dvacetiminutovce nemohli pořádně dostat do tempa a na výborně chytajícího Plška vyzrát nedokázali. Nejblíže ke gólu měl aktivní Slovák Rác, ale Bobři udrželi nejtěsnější náskok až do zvuku první sirény. Zlom nastal až ve 26. minutě, kdy mladý obránce Stránský úspěšně dorazil střelecký pokus Ráce. V závěru druhé periody měli velké možnosti domácí, ale Samiec, ani žádný z jeho spoluhráčů, úspěšní nebyli. „V první třetině jsme nehráli úplně dobře a Valmez byl o něco lepším týmem. Důležitý byl náš vyrovnávací gól, po kterém jsme se dostali do hry a postupně jsme přebírali iniciativu," vracel se k průběhu vyrovnané partie kouč HK Nový Jičín David Musial.

Zkraje třetí části přišla využitá přesilová hra domácích, když Novotný našel Ráce a forvard se zkušenostmi z extraligové Olomouce mířil přesně. Za tři minuty byl ve velké šanci Zdeněk, jenž do sestavy naskočil po zranění, ale gól z toho nebyl. Atraktivní duel pak pokračoval a činit se musel také pozorný Iláš, jehož za okamžik napodobil dalším bravurním zákrokem Plšek, který vychytal šanci dvojice Chvostek, Zdeněk.

V 51. minutě přišel, jak se později ukázalo, rozhodující moment, když Kocián ujel při vlastním oslabení, stihl objet Plška, jenž vyjel ze své branky, a zvýšil na 3:1. Pět minut před koncem však využili početní výhodu také Bobři, a Baroš tak, k velké radosti hostujících příznivců, zadělal na drama. Na začátku poslední minuty ale novojičínskou výhru zpečetil trefou do opuštěné klece Šimon Kratochvíl. „Byl to vyrovnaný zápas, který byl dobrý určitě i pro diváky. Rozhodl náš gól při vlastním oslabení, kdy ujel Kocián, a závěr jsme už naštěstí zvládli," dodal spokojený trenér Nového Jičína, jehož tým nyní v sobotu cestuje na led Šumperka.

Utkání má buly v 17.00 a pikantností duelu bude fakt, že na střídačce Draků stojí od začátky sezony Aleš Flašar, který vedl uplynulého dva a půl roku právě Novojičínské.