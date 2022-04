Podívejte se: Čtvrtfinálová série končí, Kopřivnice podlehla o čtyři branky

„Tábor má obrovskou kvalitu. I když jsme vedli 5:1, nic nebylo jasného. Nechci říct, že bychom byli pod tlakem, ale každá naše chyba zaváněla gólem,“ začal své hodnocení lodivod Nového Jičína Kamil Gebauer. „Kluky jsme na to upozorňovali. Naštěstí nám většina zápasu vyšla, hráli jsme jednoduchý hokej, byli produktivní a plnili jsme přesně to, co jsme si řekli,“ těší bývalého brankáře. „Nedokázali jsme to ale všechno dodržovat šedesát minut a Tábor nás za to trestal. Jsme šťastní, že jsme to nakonec zvládli, a body zůstávají doma,“ uzavřel Gebauer.

Nový Jičín – Tábor 6:4 (1:1, 3:0, 2:3)

Branky a nahrávky: 18. Hruška (Lehečka), 22. Květoň (Štefka, Káňa), 33. Štefka, 37. Sluštík, 41. Hruška (Lehečka), 60. Maliník – 20. Endál (Matušík), 48. Zíb (Šulek, Černý), 50. Dančišin (Radoš, Hasman), 51. Šulek (Matiášek, Pařízek). Vyloučení: 3:3. Využití: 2:1. Rozhodčí: Koziol, Šudoma – Bezděk, Veselý. Diváci: 828.

Nový Jičín: Šimonů (Galuška) – Petr Kuboš ml., Kleiner, Petr Kuboš st., Váňa, Tomeček, Foltýn, Kožený, Hruška – Hilšer, Maliník, Kafka, Flok, Květoň, Konečný, Lehečka (C), Gebauer, Sluštík, Káňa, Štefka, Kořenek. Trenér: Kamil Gebauer.