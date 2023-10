Novojičínští hokejisté ve středu chytli na domácím ledě desítku od Havířova. V sobotu se jim tento nezdar podařilo odčinit. Díky povedené první třetině porazili brněnskou Techniku 6:1. Trenér David Dostál tak mohl být spokojen.

David Dostál | Foto: Anglet

„Proti Havířovu náš tým zklamal, nepředvedl výkon, na který jsme u něj zvyklí. Dělal fatální chyby, které se nakonec promítly i do výsledku,“ vracel se ke středečnímu neúspěchu novojičínský kouč David Dostál. „Udělali jsme společné video, promluvili o chybách. Jsem rád, že kluci si to mezi sebou vyříkali. Ukázalo se, že náš tým chce vyhrávat, chce hrát dobrý hokej. Nakonec se mu středeční debakl podařilo napravit,“ byl rád kouč Nového Jičína.

Do branky se proti Technice postavil Filip Hořejší. „Daniel Šimonů patří k nejlepším brankářům celé druhé ligy. Je ale hráčem Frýdku – Místku a musel s ním do Třebíče. Do branky šel Filip Hořejší a musím říci, že podal velmi dobrý výkon, byl naši oporou. Ukázal, že máme dva brankáře, na které se můžeme spolehnout,“ pochvaloval si David Dostál.

Ďáblům proti Technice vyšla první třetina. „Technika venku nehraje špatně, což ukázala v Hodoníně. My jsme ale byli zodpovědně připraveni. Hráli jsme celoplošný hokej. Zahustili jsme střední pásmo. Vyšla nám skvěle první třetina. V té jsme se uklidnili a nakonec zápas dotáhli do vítězného konce. Hráče chválil za zodpovědný výkon,“ zakončil David Dostál.