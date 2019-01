Už potřebují výhru jako sůl. Novojičínští hokejisté se nedokázali vypořádat s těžkým losem, ze čtyř posledních zápasů získali jen jeden bod. Naposledy poprvé nebodovali před vlastními fanoušky, když prohráli 0:2 s Moravskými Budějovicemi.

Ďáblové padli počtvrté v řadě, tentokrát s Moravskými Budějovicemi. | Foto: Region / archiv

Po Šumperku, Havlíčkově Brodu a Hodonínu se Nový Jičín utkal s dalším těžkým soupeřem. Tentokrát na domácím ledě přivítal Moravské Budějovice, druhý tým 2. ligy Jih. „Do utkání jsme samozřejmě šli s tím, že chceme zvítězit, ale narazili jsme na kvalitu, se kterou jsme si vůbec nedokázali poradit,“ hodnotil smutně porážku Ďáblů 0:2 trenér Petr Macháček.

Moravské Budějovice od začátku utkání ukazovaly, že si do Nového Jičína přijely pro tři body, domácí tým většinu zápasu ve všech směrech převyšovaly. A když už si vytvořil nějakou šanci Nový Jičín, tak doplatil na špatnou koncovku. „Vázla nám kombinace ve středním a útočném pásmu a situace, které pro nás mohly být gólové, jsme řešili špatně, takže dneska jsme si bodovat nezasloužili,“ musel uznat Macháček.

I přes převahu hostů se na první gól čekalo až do poloviny zápasu. To si vybral jedinou slabší chvilku brankář Ďáblů Jan Hlaváč, když si za záda srazil puk po nahození Kadely. Jinak byl ale muž s maskou v sobotu nejlepším hráčem Nového Jičína a dlouho svými zákroky držel svůj tým v naději. „Můžeme mu jenom poděkovat, že to skončilo pouze 0:2, protože nebýt něj, ztrestal by nás soupeř určitě víckrát. Hodně věcí vyřešil opravdu fantasticky,“ chválil Macháček.

Do třetí třetiny se šlo za stavu pouze 1:0 pro Jihomoravany, ale ti nakonec drama nedopustili, když hned ve 42. minutě překonal Hlaváče po chybě domácích na modré čáře z brejku Plachý. Novojičínští už v závěru na obrat nenašli síly, brankáře Jekela se jim překonat nepodařilo ani jednou. „Pak už to pro nás bylo těžké. Neměli jsme se od čeho odrazit. Nevytvořili jsme si žádnou šanci, která by nás třeba psychicky zvedla a ukázala nám, že na to máme,“ přemítal Macháček.

Po čtvrté porážce v řadě Ďáblové klesli v tabulce 2. ligy Jih na čtvrté místo a už ve středu je čeká další domácí zápas, tentokrát proti poslední Orlové. „Budeme chtít vyhrát, hlavně si na to musíme nachystat hlavu po těch těžkých zápasech,“ tuší Macháček, že psychika může hrát velikou roli. „Bude to náročné utkání, Orlová má dvě výhry v zádech, ale my budeme chtít po čtyřech porážkách zabrat,“ dodal odhodlaně.

NOVÝ JIČÍN – MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 30. Kadela (Lupač), 42. Plachý (Heinrich). Nový Jičín: Hlaváč – Adamík, Hruška, Kališ, Gřesík, Tomeček – Kuba, Palička, Krupa, Pecha, Lehečka, Chvostek, Poruba, Zedník, Vaňo, J. Sonnek, Slovák.

Sumbal Petr