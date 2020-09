Hokejisté Nového Jičína měli podobně jako před týdnem Kopřivnice nadějně rozehraný duel se Znojmem. Na jihu Moravy vedli v polovině zápasu 2:1, nakonec ale nemají ani bod. Orli totiž vývoj zápasu otočili a vyhráli 5:2.

Hokejisté Nového Jičína i přes porážku podali sympatický výkon | Foto: Petr Widenka

Domácí favorit šel v šesté minutě do vedení, kotouč do novojičínské sítě dokázal bekhendem dopravit Podešva. Jenže Ďáblové do orlího hnízda rozhodně nepřijeli hrát roli komparzistů. Ranou do protipohybu vyrovnal v desáté minutě Lehečka, o další tři minuty později fauloval Stránský a nařízené trestné střílení proměnil Adam Flok.