„Bylo to dobré, lidi jsme pobavili. Důležité je naše vítězství, přece jenom jsme porazili první tým soutěže. Určitě je to povzbuzení pro play off. Zvedneme nám to určitě sebevědomí,“ řekl po utkání David Květoň, který do ostrého zápasu nastoupil po dvouleté pauze. „Dva roky je dlouhá doba, hledal jsem se, ale je tam prostor pro zlepšení. Prvořadé je, že jsme uspěli jako tým,“ dodal zkušený extraligový hokejista.