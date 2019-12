Ďáblové se do toho v sobotu pořádně obuli a postarali se o solidní překvapení, když ve Valašském Meziříčí vyhráli 5:2.

První třetina ještě novojičínské vzepření proti favoritovi moc nenaznačovala, hosté prohrávali 1:2. „V závěru třetiny už ale byla hra vyrovnaná,“ řekl trenér Nového Jičína Petr Macháček. „Ve druhé třetině už jsme byli dominantní, měli jsme hodně střel, hodně času jsme byli v útočném pásmu. Domácí se k ničemu nedostali a my jsme ten zápas otočili. Ve třetí třetině jsem se hlavně chtěli věnovat naší hře, nebýt nervózní z toho, že vedeme o jednu branku a zvládli jsme to dobře a ještě jsem přidali čtvrtou branku jako pojistku a v závěru gól do prázdné,“ shrnul duel trenér.

Už ve středu hrají Ďáblové doma derby s Kopřivnicí, se kterou zatím oba souboje prohráli. „Chceme potvrdit zlepšenou formu a přiblížit se pozicím play-off. Pokusíme se Kopřivnici překvapit,“ dodal Macháček.

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – NOVÝ JIČÍN 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)

Nový Jičín: Šimonů – Tomeček, Metelka, Krutil, Rufer, Hruška, Váňa, Kobylík, Tolokonnikov – Pecha, Kafka, Slovák, Poruba, Králík, Krupa, Štefka, Palička, Macuh, Plitko, Irgl. Trenér: Macháček.

Branky a nahrávky: 5. Klímek (Ďurkáč, Vaněk), 12. Romančík (Vašenka, Hryciow) – 7. Králík (Poruba), 23. Palička (Váňa, Slovák), 34. Palička (Kobylík, Slovák), 57. Macuh (Krutil), 58. Irgl.