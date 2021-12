„Tento zápas se mi hodnotí opravdu těžce. Byli jsme Valašskému Meziříčí více než vyrovnaným soupeře, ale na naší straně byla spousta individuálních chyb, které dokázali hosté potrestat,“ řekl pro klubový web domácí trenér Kamil Gebauer. „Mrzí mě hlavně že jsme vedli o tři góly a dovolili jsme soupeři srovnat, ale to se stává. Klukům dneska nemůžu nic vytknout, protože odmakali celý zápas, byla na nich vidět chuť, chtěli vyhrát, ale bohužel v poslední třetině už to bylo o tom, kdo dá tu rozhodující branku. Neproměnili jsme samostatný únik, naopak Valmez ten gól dal a to rozhodlo,“ zakončil trenér Nového Jičína.