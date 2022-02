„Bylo to pro nás bylo strašně těžké utkání, protože šlo o třetí zápas v pěti dnech a na klucích bylo vidět, že už jsou unaveni,“ rozebíral zápas na klubovém webu trenér Nového Jičína Kamil Gebauer. „Musím říct, že jsem spokojený s výsledkem, ale ne s předvedenou hrou. Tam jsme měli obrovské rezervy a pokud chceme hrát o ty nejvyšší příčky, tak nesmíme podcenit žádný zápas. Nesmíme si na tom ledě dělat co chceme. I když šlo vidět, že jsou unavení, tak zápas odmakali a je to třetí vítězství doma, čehož si strašně moc ceníme. Už se budeme chystat na sobotu, kdy jedeme zpátky do Žďáru a doufám, že tam náš výkon zlepšíme a získáme další tři body,“ dokončil hodnocení novojičínský stratég.