Příprava osmého celku uplynulého druholigového ročníku zatím probíhá pouze individuální formou. Na vině není pouze koronavirová pandemie. „I kvůli rekonstrukci zimáku jsme zvolili tuto formu. Samozřejmě když kluci mají nějaké dotazy nebo něco potřebují vědět, tak volají a domluvíme se, ale víceméně všichni vědí, co mají dělat,“ přibližuje dosavadní průběh letní přípravy Ďáblů kouč Petr Macháček. Připomeňme, že na zimním stadionu probíhá rekonstrukce čtyřicet let staré střechy, která vyjde město přibližně na padesát miliónů korun.

Hotovo by mělo být v září, Novojičínští tak budou nuceni hledat během přípravy dočasný azyl po zimních stadionech v okolí. „Ještě nevíme, kde to bude, předpokládáme ale, že se nám na led podaří někdam dostat začátkem srpna. Týden předtím se s kluky sejdeme a bude taková suchá příprava, jejíž součástí budou i testy. Z nich poznáme, jak poctivě kluci individuálně trénovali,“ pousměje se novojičínský stratég.

Macháček už ovšem příliš nemůže počítat s jedním ze svých klíčových hráčů. Slovinský útočník Rok Macuh, který v dresu Olomouce také okusil extraligu, totiž vyráží bojovat o místo v Chance lize. „Rok je domluvený s Frýdkem-Místkem. Měl by s nimi jít do přípravy a pak se uvidí. Pokud se udrží v kádru, bude tam, pokud ne, tak by měl být u nás. Samozřejmě také ale existuje varianta, že by u nás byl alespoň formou střídavých startů. Rok je pro nás ale samozřejmě klíčovým hráčem, pokud by odešel, byla by to citelná ztráta, těžko by se takový hráč hledal.“ Třiadvacetiletý Macuh loni ve čtyřiceti zápasech zaznamenal stejný počet bodů. Dalším borcem, který pokukuje po druhé nejvyšší soutěži, je útočník Dominik Kafka. „Tam ale momentálně žádný odchod potvrzen není,“ upozorňuje Macháček.

Ďáblové nicméně řeší také příchody, trenér by rád přivedl posily do všech řad. „Máme vytipované nějaké hráče, uvidíme, jak to dopadne, ale samozřejmě si přejeme, aby ten kádr byl silnější než loni. Samozřejmě nějaké změny budou, ale chceme, aby tým zůstal ze sedmdesáti až osmdesáti procent pohromadě. Máme nějakou práci rozdělanou, chceme v ní pokračovat,“ hlásí Macháček.

Před několika týdny byl také odhlasován hrací model nadcházejícího ročníku druhé ligy. Ďáblové budou již tradičně hrát skupinu Východ, ve které budou mít osm dalších soupeřů, mezi nimiž by mělo být také Znojmo. Návrh, podle kterého by se týmy ze skupiny Východ střetávaly také se skupinou Jih, nakonec neprošel. Stalo se tak ke spokojenosti Novojičínských.

„Přiznám se, že pro mě je tato varianta lepší, i v klubu jsme se k ní přiklonili,“ přiznává Petr Macháček. „Po práci je strašně složité jezdit někam 350 kilometrů, takže jsem rád, že to máme maximálně nějakých dvě stě, na což jsme zvyklí,“ doplňuje lodivod Ďáblů. Jednu změnu současného formátu by ale přece jen přivítal. Do vyřazovacích bojů v nadcházejícím roce postoupí šest nejlepších, což je podle bývalého útočníka a novojičínské legendy málo. „Chtěli bychom, aby play-off hrálo osm týmů. Pro druhou ligu mi to přijde zajímavější, lidé na to chodí. Regule jsou ale takto dány a my je budeme respektovat,“ uzavírá Petr Macháček.