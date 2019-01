Po porážkách v Šumperku (0:8) a v Hodoníně (1:2) nastupovali druholigoví hokejisté Nového Jičína k poslednímu domácímu utkání v roce 2017, ve kterém vyzvali beznadějně poslední Opavu. Ďáblové zvítězili 4:1, ale jejich cesta ke třem bodům byla pořádně složitá.

NOVOJIČÍNSKÝ FORVARD Michael Chvostek přispěl ke skolení poslední Opavy dvěma zásahy. | Foto: Deník/Archiv

Macháčkova družina, za kterou premiérově nastoupil vítkovický junior Dominik Ficek, šla do vedení už ve 3. minutě, kdy se po brejkové situaci prosadil nejproduktivnější zadák týmu Adamík. Brzká branka jakoby však domácím spíše uškodila, protože postupně začala přebírat iniciativu Opava.

„Dostali jsme se sice brzo do vedení, když jsme potrestali soupeřovu chybu při střídání, ale od té doby to z naší strany nebylo ono. Bylo to pro nás strašně těžké utkání, protože se nám nedařilo. Vázla nám kombinace a měli jsme kostrbatý přechod přes střední pásmo. Jen díky výbornému Slovákovi v brance jsme po dvou třetinách neprohrávali,“ uvědomoval si kouč novojičínských Ďáblů Petr Macháček.

V závěru druhé části se Slezané dočkali zaslouženého vyrovnání, když se v přesilovce trefil Rudl. „Inkasovaná branka nám paradoxně pomohla, protože kluci si uvědomili, že takhle to dále nepůjde. Do třetí třetiny jsme pak nastoupili daleko lépe zkoncentrovaní a vědomi toho, že chceme jít za vítězstvím už jsme hráli daleko zodpovědněji,“ pokračoval v hodnocení vítězného utkání Macháček.

PROLOMÍ PROKLETÍ U BOBŘÍ HRÁZE?

Rozdílová branka se nakonec urodila ve 47. minutě, ve které zakončoval přesnou ranou k tyči Chvostek, jenž dal týmu definitivní klid v předposlední minutě, kdy trefil opuštěnou klec hostů. V téže minutě se pak do prázdné branky trefil i junior z Olomouce Josef Podlaha, pro něhož to byla premiérová trefa v novojičínském dresu.

„Znovu říkám, že Opava u nás podala dobrý výkon. Nám se nedařilo, ale i přesto jsme dokázali zvítězit. O to je to vítězství cennější,“ konstatoval novojičínský lodivod, jehož tým si předehrává duel 31. kola už v pátek, když hraje od 18 hodin na ledě Valašského Meziříčí, kde už v aktuální sezoně dvakrát prohrál.

„Valmez má velmi silný tým, který je posílen o hráče Vsetína, takže nevíme, v jaké sestavě nastoupí. Čeká nás derby a boj o čtvrté místo. Nic jednoduchého to nebude. K úspěchu povede pevná obrana, protože Valmez má velmi silné útočníky na kotouči, kteří dokáží dávat branky. Dále pak výkon brankáře a nehrát často v oslabení, protože soupeř má výborné přesilovky. Přitom musíme být aktivní, agresivní v soubojích a snažit se chodit do brejků. To všechno bude základ úspěchu,“ nahlédl Macháček směrem k předvánoční bitvě.

HK ĎÁBLOVÉ NOVÝ JIČÍN – HK OPAVA 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Branky: 3. Adamík, 47. Chvostek (J. Sonnek, Kocián), 59. Chvostek (Kocián), 59. Podlaha (Jiří Slovák I.) – 39. Rudl (Bitomský). Rozhodčí: Škach – Barteček, Vengřín. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. Diváci: 400.

HK Ďáblové Nový Jičín: Jiří Slovák I. – Adamík, Tomeček, Janiczek, Ficek, Hruška, Már – Chvostek, Kocián, J. Sonnek – Málek, Motloch, R. Gebauer – Podlaha, Jiří Slovák I., Uhlár – Krupa, Palička, Palacký. Trenéři: Petr Macháček a Kamil Gebauer.

Zbylé výsledky 30. kola: Kopřivnice – Hodonín 3:5, Šumperk – Poruba 3:4.

II. liga, sk. Východ:

1. Poruba 25 16 4 0 5 117:68 56

2. Hodonín 26 16 1 3 6 118:77 53

3. Šumperk 26 14 1 2 9 118:77 46

4. Nový Jičín 26 12 1 1 12 66:87 39

5. Val. Meziříčí 25 10 3 2 10 87:83 38

6. Kopřivnice 26 6 3 2 15 71:114 26

7. Opava 26 3 0 3 20 58:129 12