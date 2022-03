„První utkání v sérii je vždy velmi důležité. My jsme to věděli a ten začátek tomu odpovídal. Kluci byli nervózní. První třetina z naší strany nebyla dobrá, ale dostali jsme se do vedení,“ rozebíral utkání na klubovém webu trenér Nového Jičína Kamil Gebauer. „Ve druhé třetině jsme se uklidnili a byla z naší strany o hodně lepší. Dali jsme druhý gól, měli jsme spoustu dalších šancí, ale poté jsme se zbláznili. Musíme být trpěliví. Vedení o dva góly v play off je strašně moc a o něj nesmíme přijít, to je poučení do dalších zápasů,“ pokračoval domácí kouč.