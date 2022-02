„Začátek se nám vůbec nepovedl. Dostali jsme gól v prvním střídání po chybě v obraně. Nakonec jsme dokázali zápas zase otočit, čehož si vážím. Hlavně třetí třetiny, do které jsme vstupovali s dvougólovým vedením. Nabádal jsem kluky k tomu, že to musíme zvládnout bez gólů a to jsme dokázali. Klobouk dolů před nimi, hlavně za tu poslední třetinu,“ řekl pro klubový web trenér Nového Jičína Kamil Gebauer.

Podívejte se: Studénka dvě třetiny tápala, pak ale Krnov smetla

„Byl to zápas, jako v play off. Hrálo se hodně do těla,“ řekl trenér Opavy Aleš Tomášek. „My jsme začali dobře, bohužel jsme ale hráli nervózně. Udělali jsme zbytečné fauly. O třetině jsme si něco řekli, ale hned jsme dostali dva góly. Chtěli jsme s tím ještě něco udělat, ale nespadlo nám to tam. Tabulka je vyrovnaná, my se teď musíme připravit na velmi důležitý duel v Brně,“ dokončil trenér hodnocení.

Ve středu hrají Ďáblové opět na domácím ledě. Od 18 hodin hostí Žďár nad Sázavou.

Nový Jičín – HC Slezan Opava 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 20. Franek (Lehečka, Tomeček), 21. Gebauer, 22. Franek (Lehečka, Maliník), 60. Zdeněk – 2. Beránek (Vašenka, Věntus). Rozhodčí: Rapák – Novotný, Bezděk. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0.

Ďáblové Nový Jičín: Šimonů – Váňa, Foltýn, Tomeček, Kleiner, Kožený, Holáň, Hruška – Zdeněk, Káňa, Maliník, Gebauer, Hilšer, Sluštík, Flok, Štefka, Franek, Lehečka, Kořenek, Konečný. Trenér: Kamil Gebauer.

HC Slezan Opava: Piták – Ficek, Šindelář, Věntus, Zapletal, Thiel, Kocián, Zouhar – Krupa, Beránek, Malina, Zelenka, Wolf, Peterka, Vašenka, Vojtovič, Římský, Häring, Buršík, Rousek. Trenér: Aleš Tomášek.