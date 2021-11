„Bylo to těžké utkání, ale byli jsme dobře připraveni. Musím kluky pochválit za skvělou první třetinu. Něco jsme si před zápasem řekli o středním pásmu a oni to maximálně dodržovali, a to po celé utkání,“ chválil na klubovém webu novojičínský kouč Kamil Gebauer. „Kometa neměla skoro žádné brejky, nám se podařilo vynulovat tu jejich rychlost. Hráli jsme trpělivě a ve druhé třetině se nám to vrátilo. Kometu řadím k nejlepším týmům v této skupině, takže pro nás strašně důležité vítězství. Doufám, že tato výhra nám dodá sebevědomí pro zápas s Opavou,“ řekl ještě trenér Ďáblů.

HC Nový Jičín – Kometa Brno B 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 24. Gebauer (Franek, Hruška), 28. Hruška (TS), 40. Franek (Gebauer), 55. Franek (Tomeček, Potočný) – 29. Pigl (Vašíček, Kadlic), 60. Krejčí (Švejda, Halász). Rozhodčí: Blaha - Bubela, Mikšík. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 782.

HK Nový Jičín: Šimonů - Hruška, Tomeček, Hladiš, Kleiner, Foltýn, Kožený - Sluštík, Potočný, Štefka, Lehečka, Poruba, Kafka, Konečný, Hilšer, Gebauer, Flok, Franek, Maliník, Kořenek. Trenér Kamil Gebauer.