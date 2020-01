Vzrůstající formu potvrdili novojičínští hokejisté dalšími dvěma výhrami. Ve středu si připsali sladké vítězství 5:1 v derby s Kopřivnicí a v sobotu si vyšlápli i na Hodonín, který porazili 3:2 na nájezdy.

Derby a ještě ke všemu na ledě Kopřivnice? To v novojičínském hokejovém klubu v poslední době nevyvolávalo zrovna pozitivní emoce. A aby ne, vždyť Ďáblové na ledě svého úhlavního rivala prohráli pětkrát po sobě.

To se však ve středu změnilo. „My trenéři jsme tu negativní sérii vnímali, ale nechtěli jsme to přenést na kluky, spíš jsme je nabádali, ať jdou střídání od střídání, a že pokud budou hrát to, co po nich chceme, budeme úspěšní,“ popisoval trenér Nového Jičína Petr Macháček předzápasovou průpravu.

Na první gól zápasu si museli fanoušci v Kopřivnici počkat až do závěru první třetiny, ale nakonec se dočkali branek hned tří. Hned dvakrát během deseti sekund slavili hosté, nejprve se trefil Rok Macuh a na něj vzápětí navázal Lukáš Finsterle. „Před prvním gólem jsme měli dobrý tlak do brány. Druhý gól jsme dali hned po buly, kdy jsme zase na obranu vytvořili tlak a byla z toho individuální akce Finsterleho, který na brankovišti zasunul puk do branky,“ pokračoval Macháček.

Za Kopřivnici snížil na 1:2 Daniel Hrubý a stejný stav platil i před poslední dvacetiminutovkou. „První dvě třetiny byly vyrovnané, od naší třetí branky už jsme byli lepší a soupeři jsme nedali čuchnout,“ prohlásil Macháček.

O zlomovou branku se postaral v 50. minutě Dominik Kafka a o dvě minuty později zvýšil na 4:1 svou druhou brankou Finsterle. Zápas pak uzavřel gólem 14 sekund před koncem znovu Kafka.

V sobotu výhru z derby Nový Jičín potvrdil dvěma body za výhru 3:2 na nájezdy v Hodoníně. „Počítali jsme s tím, že domácí na nás budou chtít vlítnout, ale nás podržel brankář Loubal, stejně jako i na konci v nájezdech,“ pochválil brankářskou jedničku Ďáblů Macháček.

KOPŘIVNICE – NOVÝ JIČÍN 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)

Kopřivnice: Hromada – Štěpánek, Krzak, Imrich, Bail, Fojtík, Stříž – J. Mach, Gebauer, Daron, Sluštík, Bochnak, Pěnčík, Suchý, Hrubý, Gola, M. Mach, Marek Trenér: Kofroň.

Nový Jičín: Šimonů – Metelka, Hruška, Tomeček, Rufer, Váňa, Kobylík, Krutil – Macuh, Králík, Irgl, Lehečka, Štefka, Kafka, Plitko, Poruba, Krupa, Finsterle, Pecha, Kuba. Trenér: Macháček.

Branky a nahrávky: 20. Hrubý (Gola) – 19. Macuh, 19. Finsterle (Králík, Rufer), 50. Kafka (Kobylík), 52. Finsterle (Kafka, Králík), 60. Kafka (Finsterle)

NOVÝ JIČÍN – HODONÍN 2:3 (0:0, 1:1, 1:1 – 0:0)

Nový Jičín: Loubal – Rufer, Krutil, Tomeček, Hruška (C), Váňa, Kobylík, Tolokonnikov – Poruba, Finsterle, Králík, Lehečka, Pecha, Štefka, Plitko, Macuh, Krupa, Kuba. Trenér: Macháček.

Branky a nahrávky: 25. Janás (Jurča, Polák), 50. Pröschl (Miklík, Čejka) – 39. Plitko (Váňa, Kuba), 43. Lehečka, rozh. náj. Králík.