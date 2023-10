Zajímavý šlágr nabídne ve středu II. hokejová liga. Na programu je totiž derby mezi novojičínskými Ďábly a kopřivnickou Tatrou. Oba týmy se momentálně nachází v úplně jiném rozpoložení. Svěřencům trenéra Davida Dostála patří třetí příčka, kdežto Kopřivničtí jsou jedenácti.

Nový Jičín čeká derby s Kopřivnicí. | Foto: Vlastimil Malina

Kopřivnice do soutěže vstoupila porážkou s Vyškovem. Následně tým kouče Ladislava Majkuse prohrál ve Valašském Meziříčí. Na první výhru si počkali do třetího kola, ve kterém porazili v prodloužení Velké Meziříčí, a to na jeho na ledě. Následovala porážka s Opavou, přitom Tatra v tomto duelu vedla už 3:1. Ve svém posledním vystoupení pak Kopřivničtí padli v Hodoníně po samostatných nájezdech. Nejproduktivnějšími hráči Kopřivnice jsou Dominik Suchý a Michal Velecký. Oba nasbírali doposud šest kanadských bodů.

Frenštát z přesilovky vytěžil pouze bod. Remíza je málo, řekl Kučerňák

Svěřenci trenéra Davida Dostála doposud nastřádali devět bodů. Po vítězstvích nad Velkým Meziříčí a Opavou přišly dvě porážky, a to od Hodonína a Havířova. Naposledy Ďáblové porazili brněnskou Techniku 6:1. Nejproduktivnějším hráčem je Viktor Konečný, který má za šest branek a dvě asistence na kontě osm bodů. Středeční duel začíná v 18 hodin.