Ďáblové potvrdili roli favorita a žádné velké drama k vidění nebylo. „Za výkon a hlavně výsledek se musím našim fanouškům omluvit,“ řekl po utkání trenér Kopřivnice Jaroslav Kofroň. „Byl to náš nejhorší zápas této sezony. Sráží nás řada individuálních chyb a neproměňování šancí,“ dodal hostující kouč.

Na domácí straně panovala spokojenost. „Věděli jsme že nás dneska čeká těžké utkání, ale byli jsme na to dobře připraveni,“ začal s hodnocením utkání domácí stratég Kamil Gebauer. „Kopřivnice má kvalitní tým, to je bez debat, ale my jsme opravdu začali perfektně v obraně. Na začátku nás také podržel brankář Daniel Šimonů. Těší mě, že jsme soupeře zlomili v přesilovkách a zbytek utkání si zkušeně pohlídali,“ těšilo novojičínského trenéra.

HK Nový Jičín – HC Kopřivnice 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. Sluštík (Gebauer, Lehečka), 20. Káňa (Sluštík, Maliník), 25. Zdeněk (Káňa), 54. Maliník (Lehečka, Hruška), 55. Káňa (Hruška, Kafka). Rozhodčí: Vaněk - Bezděk, Peluha. Vyloučení: 6:5. Využití: 2:0. Diváci: 459.

HK Nový Jičín: Šimonů – Váňa, Kuboš, Foltýn, Tomeček, Kleiner, Vacula, Hruška - Flok, Kafka, Maliník, Lehečka, Zdeněk, Konečný, J. Sluštík, Gebauer, Potočný, Káňa, Pecha, Kořenek. Trenér: Kamil Gebauer.

HC Kopřivnice: Šindelka (21. Kučera) – Krzak, Slavík, Bail, Marek, Kyselý, Fojtík - Seidler, Suchý, Pokorný, Vaněk, Indrst, M. Mach, Gola, J. Mach, O. Sluštík, Pargáč, Hotěk. Trenér: Jaroslav Kofroň.