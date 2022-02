„Máme za sebou hodně vyrovnané derby, které jsme konečně zvládli,“ vydechl si na klubovém webu trenér Kopřivnice Jaroslav Kofroň. „Až na pár chyb jsme hráli zodpovědně. Přečkali jsme i přesilovky, které má Nový Jičín dobré,“ těšilo domácího trenéra. „I když jsme propadli, podržel nás trenér. Celý tým šlapal. Po delší době jsme hráli na čtyři útoky a to nám pomohlo. Ušetřili jsme síly do dalších bojů. Děkuji hráčům, děkuji fanouškům, kteří nám hodně pomohli,“ podotkl Jaroslav Kofroň.

Podívejte se: Kopřivničtí házenkáři padli s favorizovanou Plzní

„I přes porážku musím klukům poděkovat. Jsem na ně hrdý,“ vzal si slovo trenér Nového Jičína Kamil Gebauer. „Zápas odmakali, přístup z jejich strany byl perfektní. Bohužel se nám opět stalo, že jsme inkasovali úvodní gól, což je u nás takovým malým pravidlem. Máme zkušený tým, ale ty začátky musíme hrát více pasivně. Snažíme se ze začátku být aktivní a občas dovolíme soupeřům pár brejků, které promění,“ hledal příčiny porážky kouč Ďáblů. „Musíme být trpěliví a počkat si na ty šance. Bylo to takové malé play-off a těší mě to, že jsme si vytvořili spoustu gólových příležitostí. To, co už mě netěší, je jejich proměňování. Hlavně ve druhé třetině jsme byli opravdu v tlaku a měli jsme hodně šancí. Bohužel nám to tam dneska nespadlo, ale musím říct, že kluci opravdu dřeli a minimálně bod jsme si dneska zasloužili,“ uzavřel Kamil Gebauer.

Kopřivnice – Nový Jičín 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 18. F. Fojtík (T. Fojtík, Štěpánek), 24. F. Fojtík (Marek, Krzak) – 25. Kořenek (Káňa). Rozhodčí: Šutara – Kořistka, Hladík. Vyloučení: 5:3. Diváků: 581.

HC ISMM Kopřivnice: Postava – Štěpánek, Slavík, Mituchovič, Hrůzek, Krzak, Marek, T. Fojtík. – Gola, Seidler, Brodek, J. Mach, Suchý, Indrst, F. Fojtík, Pindel, Vaněk, Sluštík, M. Mach, Pokorný. Trenér: Jaroslav Kofroň.

HK Ďáblové Nový Jičín: Šimonů – Foltýn, Váňa, Tomeček, Kuboš, Kleiner, Kožený, Holaň – Gebauer, Maliník, Zdeněk, Franěk, Lehečka, Hilšer, Konečný, Flok, Sluštík, Káňa, Štefka, Kořenek. Trenér: Kamil Gebauer