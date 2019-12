Z šesti možný bodů jich novojičínští hokejisté z ledu sebrali hned pět, díky čemuž se plnohodnotně vrátili do boje o play-off. Posunuli se na sedmé místo a na šestou Kopřivnici už mají manko jen dva body.

Právě s Kopřivnicí se Ďáblové ve středu doma utkali a na třetí pokus se jim podařilo derby vyhrát 2:1 v prodloužení. S výkonem však trenér Petr Macháček spokojen nebyl. „Byl to náš totální herní výpadek, vůbec jsme se nepotkali s formou,“ nebral si trenér servítky. „Kopřivnice byla lepší, byla více na kotouči. Pro nás to byla dřina, bolely z toho oči, nic nám nešlo. Jsme opravdu rádi, že to bylo po základní části 1:1.“

Prodloužení rozhodl proměněným trestným střílením Rok Macuh, hráč, který Nový Jičín posílil před sezonou z Havířova a zatím se mu daří, je nejproduktivnějším hráčem Ďáblů. „Nás to nepřekvapuje, my jsme od něj produktivitu čekali,“ poznamenal Macháček na adresu stále ještě teprve dvaadvacetiletého borce.

„S předvedenou hrou jsme spokojeni, ale s výsledkem ne. Dnes jsme byli lepším týmem a měli jsme brát tři body. Bohužel jsme opět selhali v koncovce,“ shrnul prohrané derby kopřivnický trenér Jaroslav Kofroň.

ĎÁBLOVÉ DOMA SRAZILI I HODONÍN

V sobotu Nový Jičín přidal na své konto další vítězství a tentokrát už „plnotučné“ tříbodové, když zdolal na domácím ledě 3:1 Hodonín.

Novému Jičínu se povedl vstup do utkání, už v sedmé minutě se prosadil Tomeček. „Rychlý gól nám určitě povedl,“ přitakal Macháček. „Soupeř to pak ještě více otevřel a my jsme toho využili ke vstřelení druhého gólu.“

Hodonín sice dokázal snížit, ale Nový Jičín ve třetí části zase rychle odskočil do dvoubrankového vedení, které si už udržel.

KOPŘIVNICE PORAZILA OBLÍBENÉHO SOUPEŘE

Kopřivnice si v sobotu spravila chuť, když vyhrála 6:3 na ledě Moravských Budějovic, které v této sezoně porazila už potřetí. „Kluci se dnes předvedli a odvedli super práci, zaslouženě jsme získali všechny tři body,“ shrnul stručně utkání trenér Kopřivnice Kofroň.

NOVÝ JIČÍN – KOPŘIVNICE 2:1 (1:1, 0:0, 0:0 – 1:0)

Nový Jičín: Šimonů – Tomeček, Metelka, Krutil, Rufer, Hruška, Váňa, Kobylík, Tolokonnikov – Štefka, Irgl, Králík, Macuh, Krupa, Kafka, Pecha, Poruba, F. Palička, J. Slovák, Plitko, Finsterle, Lehečka. Trenér: Macháček.

Kopřivnice: Hromada – Štěpánek, Imrich, Krzak, Šendera, Bail, T. Fojtík, Stříž – Suchý, Gola, J. Mach, M. Mach, F. Fojtík, Bochnak, Pěnčík, Daron, Hrubý, Sluštík. Trenér: J. Kofroň.

Branky a nahrávky: 6. Poruba (Kafka), 61. Macuh (TS) – 7. Suchý (Fojtík F., Imrich).

NOVÝ JIČÍN – HODONÍN 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Nový Jičín: Šimonů – Tomeček, Metelka, Krutil, Rufer, Hruška, Váňa, Kobylík, Tolokonnikov – Pecha, Králík, Finsterle, Štefka, Lehečka, Krupa, Kafda, F. Palička, Macuh, Plitko, Irgl. Trenér: Macháček.

Branky a nahrávky: 7. Tomeček (Hruška), 17. Tomeček, 52. Rufer (Finsterle) – 45. Mlynář (Horák, Komínek)

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE – KOPŘIVNICE 3:6 (2:3, 0:1, 1:2)

Kopřivnice: Hromada – Krzak, Bail, T. Fojtík, Imrich – J. Mach, Gola, Suchý, Pěnčík, Bochnak, Hrubý, Daron, F. Fojtík, Sluštík. Trenér: J. Kofroň.

Branky a nahrávky: 4. Sorger (Hovsepyan), 10. Čermák (Procházka), 47. Bazala (Hovsepyan, Sigmund) – 2. Sluštík (Daron, Fojtík), 7. Mach (Fojtík), 17. Suchý (Imrich, Mach), 23. Fojtík (Imrich, Gola), 43. Imrich (Sluštík, Fojtík), 58. Bail.