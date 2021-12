„Zápas měl tempo, což nám vyhovovalo. Jeli jsme na čtyři lajny, měli jsme krátké střídání. Rychle jsme bruslili a byli jsme aktivní,“ pochvaloval si na klubovém webu trenér Nového Jičína Kamil Gebauer. „První půlka byla z naší strany parádní, bohužel potom byl problém s plexisklem a šli jsme do šaten o pět minut dříve. Po té dlouhé pauze jsme se nedokázali dostat zpátky do tempa, naopak domácím to tam začalo padat. O výsledek jsme se báli až do poslední chvíle, ale klukům musím poděkovat, protože ten závěr zvládli opravdu skvěle,“ zakončil spokojený šéf novojičínské lavičky.