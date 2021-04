Zisk nejcennější tuzemské trofeje stvrdili svěřenci Václava Varadi, který zrovna oslavil 45. narozeniny, v pondělí, kdy zdolali ve své Werk Aréně Bílé Tygry góly útočníků Jacka Rodewalda, Michala Kovařčíka a Vladimíra Draveckého 3:0. Výsledek však mohl být mnohem výraznější.

První třetina se nesla v duchu soubojů třineckých střelců s brankářem Liberce Petrem Kváčou. Domácí hned od úvodních okamžiků do soupeře bušili, velké šance měli Doudera, Hrňa i další, ale nikdo skórovat nedokázal. Tygři pak měli také menší příležitosti, ale ani oni bezbrankový stav neprolomili.

Podobný obraz hry byl k vidění i po přestávce. Třinec opět soupeře několikrát přitlačil před svou branku, tutovku měl Rodewald. Napoprvé ještě neuspěl, ale o pár minut později v přesilové hře prostřelil Kváču a poslal domácí do vedení.

ŠAMPIONI! Hokejisté Třince porazili v pondělním pátém zápase finále play-off extraligy Liberec 3:0 a potřetí v klubové historii získali mistrovský titul. Foto pro Deník: Petr RubalZdroj: Deník/VLP Externista

Zatímco Třinec se dál tlačil do zakončení a za dalšími góly, Liberec zaměstnával Kacetla spíše jen propagačními střelami. Na opačné straně se zapotil Kváča při šancích Stránského, k němuž se přidal také Hrehorčák či Doudera. Tentokrát ale bez účinku.

Klíčový úder mohl Třinec protivníkovi uštědřit v úvodu třetí části, kdy ujel Roman, ale trefil jen tyč. Neujala se ani možnost Rodewalda s Michalem Kovarčíkem. Tlak domácích vyvrcholil v 52. minutě, kdy další přesilovou hru využil právě Michal Kovařčík. Tím v podstatě odpálil oslavy Slezanů.

Liberec už se v závěru na odpor nezmohl, duel nezdramatizoval a tak potřetí v historii slaví Třinec zisk mistrovského titulu. Naopak do prázdné branky skóre uzavřel Dravecký.

HLASY TRENÉRŮ:



Václav Varaďa (Třinec): "Do utkání jsme velmi dobře vstoupili a bylo na nás vidět, že jsme byli lepším týmem. Hlavně v první třetině, kdy jsme si od počátku vytvářeli šance. Liberec v podstatě čekal, co s nimi uděláme. Nepodařilo se nám vstřelit branku, hra se malinko srovnala, my jsme byli malinko nervóznější, ale počkali jsme si na šance. Celkově jsme si za tím šli a výkon byl velmi dobrý. Na Liberci bylo vidět, že jim chyběli rozdíloví hráči, kteří by jejich týmu pomohli vstřelit gól. Chtěl bych jim poděkovat za dobrou sérii, pogratulovat k druhému místu a vyzdvihnout náš tým, který si za rozhodnutím finálové série šel od první minuty."



Patrik Augusta (Liberec): "Byla to těžká série. Těžké zápasy kromě prvního, který se nám nepovedl. Jinak si myslím, že to bylo hodně vyrovnané. Rozhodovaly přesilové hry a v závěru i to, že ofenziva Třince byla kvalitnější. My jsme nějaké hráče ztratili, což není výmluva, to se stává. Chybělo nám to, poslední dva zápasy jsme nevstřelili branku. Jinak ale hráči zaslouží absolutorium, pracovali na sto procent a podávali výkony, jaké jsme od nich očekávali. Ve čtvrtém zápase se k nám nepřiklonilo štěstíčko, ale soupeř byl velice kvalitní. Gratuluji Třinci k výhře, hraje neskutečně pevnou defenzivu a těžko se proti nim prosazuje. Jsem hrdý na náš tým a každého hráče."



Oceláři Třinec – Bílí Tygři Liberec 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 30. Rodewald (M. Špaček), 52. M. Kovařčík (Gernát, M. Špaček), 58. Dravecký (Rodewald). Rozhodčí: Šír, Lacina – Hynek, Lederer. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. Diváci: 879 (omezený počet). Konečný stav série: 4:1.

Třinec: Kacetl – Gernát, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Freibergs – Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Kurovský – Rodewald, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák – Chmielewski. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Liberec: Kváča – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, Havlín, Kunst – Bulíř, A. Musil, Lenc – J. Vlach, P. Jelínek, Najman – Rychlovský, Šír, D. Špaček – Průžek, Pabiška, A. Dlouhý. Trenéři: Augusta a Kudrna.