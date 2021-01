Svaz totiž soutěže ještě neodpískal a snaží se najít cesty, díky kterým by šly dohrát. „Výkonný výbor pověřil v této souvislosti prezidenta ČSLH Tomáše Krále, aby v případě, kdy bude jasné, že v základní části není možné sehrát v souladu s rozpisem alespoň polovinu utkání, rozhodl o ukončení soutěže. Klubům nabídne ČSLH v takovém případě jiný zápasový program,“ stojí v tiskovém prohlášení Českého svazu ledního hokeje.

„Výkonný výbor ČSLH apeluje na majitele a provozovatele zimních stadiónů, aby v zájmu zdravého vývoje a sportování dětí a mládeže ledové plochy nerozpouštěli a udržovali stadióny v provozu pro tréninkovou a další činnost mládežnických a amatérských družstev, která bude zahájena, jakmile to opatření vlády a ministerstva zdravotnictví umožní,“ píše se dále. Je ovšem otázkou, jak se k tomuto kluby postaví. Většina měst, včetně Opavy, Kopřivnice nebo Nového Jičína, totiž ledové plochy z ekonomických důvodů rozpustila již před několika měsíci.

Prezident ČSLH Tomáš Král v týdnu také představil podobu druhé ligy pro příští sezonu. Z letošních čtyřiadvaceti účastníků by se soutěž mohla rozšířit díky sestupujícím celkům z Chance ligy až na osmadvacet mužstev. Poslední dva týmy by pak měly sestupovat do krajské ligy, z níž by naopak měly dva celky postoupit. Složitá bude baráž o Chance ligu, kterou bude hrát vítěz druhé ligy s třináctým celkem druhé nejvyšší soutěže.