Nový Jičín - Po středeční porážce na ledě Bobrů, která je posunula znovu na poslední místo, nastupovali hokejisté Nového Jičína proti sousednímu Frýdku-Místku.

Za stavu 1:1 měl v závěru první třetiny možnost samostatného nájezdu Ižacký, ale novojičínského odchovance v brance Frýdku-Místku Daniela Chvostka nepřekonal. Do posledního dějství vstupovali hosté s jednobrankovým náskokem, který zásluhou Ondřeje Sluštíka ještě zvýšili. Po brankách Sprušila a Kabeláče však Nový Jičín srovnal na 4:4. Poté ukázali hosté, jak se využívá přesilovka 5 na 3. Po pár vteřinách byl na konci kombinace Mikšan a Frýdek-Místek šel pět minut před koncem do vedení 5:4. „Nedali jsme nájezd ani přesilovku pět na tři. Frýdek-Místek si tam třikrát vyměnil puk a dával to do prázdné brány. Je to šikovnost hráčů," vracel se k důležitým momentům domácí kouč David Handl. „Od toho tam máme zkušené hráče, aby takovéto situace dokázali zvládat," řekl k pátému gólu svého týmu trenér Frýdku-Místku Radim Nečas.

V závěrečné power-play však v čase 59:31 vyrovnával bývalý hráč Frýdku-Místku Kabeláč, který dorazil střelu Vnenka. V nájezdech uspěl jediný exekutor. Ve třetí sérii překonal Šrámka Stránský. Domácí po utkání mrzely především lacině inkasované branky. „Je škoda, že hráčům pořád dokola říkáme, aby hráli jednoduše, a dva góly jsme Frýdku dali jednoduchým námazem přímo na hokejku. Pořád jsme soupeře dotahovali a za ten bod, který jsme získali v poslední minutě, jsme rádi," ohlédl se třináctým utkáním v sezoně novojičínský trenér.

HC NOVÝ JIČÍN – HC FRÝDEK-MÍSTEK 5:6 SN (1:1, 1:2, 3:2 – 0:0, 0:1)

Branky: 13. Ižacký (Gulda, Pelikán), 28. Sprušil, 44. Kabeláč (M. Chvostek), 50. Sprušil (Horák), 60. Kabeláč (Vnenk) – 2. Slovák (O. Sluštík), 25. Mach (O. Sluštík), 31. Samiec (Stránský, Podešva), 42. O. Sluštík, 55. Mikšan (Ovšák, Krutil), rozhodující nájezd Stránský.

Vyloučení: 8:3. Využití: 0:1. Poměr střel: 32:41. Diváci: 280.

Jak šly nájezdy:

1. Mikšan X, Kabeláč X, 2. Ovšák X, Ižacký X, 3. Stránský 0:1, Sprušil X.

Nový Jičín: Šrámek – Horák, Vašut, Vnenk, Mravec, Pelikán, Gulda – M. Chvostek, Sprušil, Kabeláč – Ižacký, O. Kovařčík, Macháček – Skaloš, Brynecký, Uhlár – Rejžek, Putniorz, Záhradný. Trenér: Handl.

Frýdek-Místek: D. Chvostek – Gajda, Valíček, Čintala, Ovšák, Krutil, Měkýš, Richter, Gogolka, O. Sluštík, Ivan, Slovák, Mikšan, Franek, Stránský, Mach, Podešva, Samiec, J. Sluštík. Trenér: Nečas.

Zbylé výsledky 13. kola:

Val.Meziříčí - Orlová 0:6, Přerov - Opava 3:0, Hodonín - Prostějov 2:6, Poruba - Břeclav 3:1, T. Brno - Vsetín 1:4.