Hokejisté Nového Jičína ne a ne najít ztracenou formu. Výsledkově se nechytili ani proti Valašskému Meziříčí a Písku a po dvou prohrách jejich ztráta na čtvrté postupové místo do play-off narostla už na deset bodů. Ďáblové musí zahájit zběsilou stíhací jízdu.

Archivní snímek. | Foto: Archiv Deníku

Kdyby Nový Jičín bodoval na ledě Bobrů z Valašského Meziříčí, jednalo by se spíš o překvapení. To ovšem bohužel pro Ďábly nenastalo a prohráli 2:4. Leccos předznamenal už nepovedený vstup do utkání, když už po jedenácti minutích hosté prohrávali 0:2.

Naději pro Nový Jičín vykřesal ve 38. minutě Lehečka, který po pasu od Sonnka překonal přesunujícího se brankáře, ale ještě do druhé přestávky Bobři znovu odskočili do dvoubrankového vedení. Ve třetí části pak domácí mužstvo přidalo ještě jednu branku a Nový Jičín už stihl jen snížit, když se podruhé v utkání prosadil Lehečka, tentokrát díky důrazu před brankou.

Sobotní výprask od Písku

Utkání 33. kola na ledě Písku Novému Jičínu hrubě nevyšlo. Stejně jako v zápase na ledě Valašského Meziříčí, i na Jihu Čech Ďáblové zaspali úvod střetnutí. „Byla to velká nekoncentrovanost a nepřipravenost od všech hráčů,“ odmítl trenér Nového Jičína Petr Macháček teorii, že by za pomalejším začátkem jeho svěřenců mohla dlouhá cesta do Písku.

„První třetinu jsme celou prospali. Byli jsme strašně naivní a lehkovážní. Domácí měli skvělý pohyb a výbornou kombinaci a my jsme dostali branky, které byly hodně laciné, a to se podepsalo na celém utkání,“ doplnil.

Záblesk naděje přeci jen pro Novojičínské přišel, stalo se tak už po třiatřiceti sekundách druhé třetiny, kdy se po tlaku do brány nakonec z mezikruží prosadil Chvostek. „Věřil jsem, že s utkáním ještě něco můžeme udělat. Naše hra se rapidně změnila, půlku druhé třetiny jsme byli pořád v tlaku, měli jsme i více střel a gólové příležitosti,“ popisoval Macháček. „Jenomže poté nám dal soupeř z jeho první velké šance branku na 5:1. A pak už nám došly baterky. Od té doby už to od nás bylo jalové a soupeř to v pohodě dotáhl k vítězství.“ Kanonáda Písku se nakonec zastavila až na čísle šest.

A jak to Macháček vidí s postupovými nadějemi Nového Jičína na play-off? „My hlavně potřebujeme dát sami sebe dohromady. Nevím, jestli bychom měli řešit zrovna desetibodovou ztrátu. Ale samozřejmě bychom se rádi ještě do play-off dostali. Potřebujeme nějaký výsledek, který by nás nastartoval, abychom to v závěru ještě zdramatizovali.“

Petr Sumbal