Účastník hokejové Chance ligy ze Šumperku mohutně posiluje na nový soutěžní ročník. Staronový trenér Martin Janeček přivítal i několik posil. Jedna z nich má i novojičínskou historii. Jedná se o třiadvacetiletého zadáka Ondřeje Hrachovského.

Ondřej Hrachovský míří do Šumperku | Foto: www.hokej.cz

Rodák z Kyjova nastupoval za mládežnické výběry Hodonína, odkud se přesunul do organizace třineckých Ocelářů. Pod Javorovým nastupoval po celý juniorský věk. První zkušenosti v dospělém hokeji sbíral ve Frýdku – Místku, a to ve druhé nejvyšší soutěži. V sezoně 2018/2019 si odskočil na čtrnáct zápasů do Nového Jičína. V barvách Ďáblů si připsal do statistik i šest kanadských bodů, a to za jeden gól a pět asistencí. O rok později debutoval v extralize. Za Oceláře nastoupil do čtyř utkání. Vyzkoušel si taky hokejovou Ligu mistrů a poznal atmosféru Spenglerova poháru ve švýcarském Davosu.