Už jste se s novou roli sžil?

Začátek byl takový, že člověk nevěděl, do čeho jde. Přece jen komentování hokeje, nebo sportu jako takového, je úplně jiná činnost než to, co dělám já. Oni tomu říkají „expert“, já se spíše beru jako člověk z oboru, který tam vidí něco, co ten, kdo hokej nehrál, nezná ho tolik, tak nemůže vidět. Nemůže vědět, proč se stalo to, co se stalo. Že třeba zkažená nahrávka nebyla zkažená nahrávka, ale dobře vyhozený puk. A tak dále. Je to spíš jiný úhel pohledu k celé věci. Komentátoři jsou úplně jinak připravení, jejich slovní zásoba, informace, statistiky… Vše k tomu sportovnímu utkání je úplně jiné, než v našem případě.

Emoce v Ostravě: Slováky zlomily oslabení a výzvy. Chyba sudího, hlásila hvězda

Uměl jste si představit, že budete někdy pracovat v televizi?

Nikdy jsem si to nepředstavoval, ale když ta možnost přišla, zaujala mě. Dobře bylo, že jsem prostor dostal už v projektu České televize Chance liga na ČT Sport, nebo na ČT Sport Plus. Tam byla možnost se oťukat, rozmluvit, získat zpětnou vazbu, co člověk dělá dobře, co ne, a v čem se zlepšit. Třeba které tlačítko má zmáčknout, ať mluví na režii. Já to vůbec nevěděl, když jsem k některým záběrům říkal, že to, co potřebuji, na něm není vidět. Tím jsem veřejně režii popichoval, ať nám něco dají, jenže jsem měl zmáčknout tlačítko, které mi potom po několika přenosech ukázali. Učíte se každý den a hlavně je to sport, který je strašně živý a nepředvídatelný. Není jasné, jak dopadne.

Takže to není jen mluvení do mikrofonu a na kameru?

To ne. Co si budeme nalhávat, nejtěžší na tom je, že ne vždy je ten zápas koukatelný, ne vždy je sportovní úroveň týmů a podmínek taková, že hra má spád, nějaké zábavné, gólové či bojové prvky. Nejtěžší na tom je někdy mluvit o něčem, co tam není a přiblížit to divákovi tak, že je to vlastně super.

Přednést to lidem tak, že to není tak hrozné, jak to vypadá…

Ano. Že ten hokejový zápas, který je nula nula, je vlastně úplně boží. (směje se)

Jak jste se k tomu dostal?