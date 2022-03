Ďáblové vyzvali v semifinále Kopřivnici. V prvních dvou zápasech vždy kraloval domácí celek, takže stav série byl nerozhodný 1:1. Ovšem v následujících zápasech už ledovou plochu ovládli Ďáblové, kteří vyhráli tři zápasy v řadě a nakonec sérii ovládli 4:1 na zápasy. „Pro nás jsou strašně důležité třetí třetiny. Už v sezoně se nám dařilo v nich nedostávat branky. Je to kvalitou týmu a kluci jsou trpěliví. Víme, že jsme silní v obraně. Když si to řekneme, tak ty třetí třetiny se nám daří. Hrajeme na čtyři útoky. Myslím si, že i to hraje velkou roli, a to se poté na konci zápasu projeví,“ řekl po postupu na Kopřivnicí trenér Nového Jičína Kamil Gebauer.