Kopřivnice – Doslova bleskový turnaj zažili minulý víkend florbalisté Kopřivnice. Nečekaně je totiž oslovili pořadatelé florbalového turnaje Hornest Cup 2011, který se od pátku do neděle konal v Rožnově pod Radhoštěm.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Kacerovský

„Družstvo se poskládalo během pátečního dopoledne a v podvečer vyrazilo na svůj první turnajový zápas,“ uvedl na stránkách FBC Vikings předseda klubu Marek Jehlár a doplnil, že pořadatelé oslovili kopřivnické mužstvo poté, co jim na poslední chvíli odřekly účast dva přihlášené týmy „Podařilo se poskládat družstvo složené z hráčů B týmu, A týmu a juniorů,“ pokračoval Jehlár.

Kopřivničtí sehráli svůj první zápas už v pátek v šest hodin odpoledne s týmem Legendy ze Znojma. S nejsilnějším soupeřem ve skupině sehrála Kopřivnice nejlepší zápas. V oboustranně útočném duelu se Kopřivničtí ujali vedení, když se v oslabení pěkně uvolnil Jiří Bolom a skóroval. Vítězství potvrdil gólem do prázdné branky Marek Jehlár.

V dalším zápase, v půl jedenácté večer, se proti týmu Kopřivnice postavilo rovněž narychlo poskládané mužstvo Rožnova pod Radhoštěm. „Kopřivnice se snažila hrát, ale i přes řadu šancí se jí moc nedařilo v zakončení. Za to soupeř byl až nadprůměrně produktivní a paradoxně Kopřivnice celou dobu dotahovala brankový náskok,“ komentoval utkání Jehlár. Zápas nakonec skončil 3:3.

V sobotu ráno nastoupili Kopřivničtí proti dalšímu z poskládaných rožnovských týmů a opět uhráli remízu, tentokrát 1:1, a postoupili do předkola play-off. Tam narazili na tým Master Melouni. „V zápase opět tahali za kratší konec a to zejména brankově. Soupeři se podařilo při chybném střídání v podstatě hned v úvodu vstřelit první branku,“ uvedl Jehlár, jenž se zasloužil o vyrovnání. Soupeř pak sice neproměnil trestné střílení, ale v přesilové hře již skóroval. Kopřivnice srovnala v závěrečné power play Jiřím Bolomem, ale v nájezdech už byl úspěšnější soupeř, když ze čtyř kopřivnických pokusů byl úspěšný jen ten, který zakončil Daniel Opatřil. Cesta turnajem tak pro Kopřivnici skončila.

Do finále turnaje se dostaly týmy FBC Čeladná Rams a obhájce titulu Citrus team. Na palubovce se v tu chvíli proháněli extraligisté jako Zdeněk Žák, Lukáš Hrubý, Matěj Jendrišák, Jiří Krečmer, Jan Binder nebo Tomáš Bajgar. Divácky atraktivní zápas skončil výsledkem 3:1 pro Citrus tým, jehož hráči také získali obě individuální ocenění. Nejlepším brankářem byl Jan Binder, vítězem kanadského bodování se stal Matěj Jendrišák.