Zajímavé jméno míří na trenérskou lavičku Nového Jičína. Druholigové hokejisty povede bývalý francouzský reprezentant David Dostál. Devětačtyřicetiletý rodák z Opavy v minulosti hrával a trénoval ve Francii.

David Dostál | Foto: Anglet

Zemi galského kohouta také reprezentoval na mistrovství světa. Jako trenér si rovněž vyzkoušel nejvyšší francouzskou soutěž, když koučoval Angelt. Nyní má před sebou novou výzvu. „Dostal jsem nabídku jít trénovat zpět do Francie, kde bych dělal asistenta trenéra v nejvyšší soutěži. Tady v Česku mám ale svou práci a rozhodl jsem se zde minimálně rok zůstat s tím, že jsem se chtěl nějakým způsobem vrátit k hokeji. Cesta mě nakonec dovedla do Nového Jičína. Je to pro mě velká výzva,“ řekl pro klubový web Ďáblů David Dostál.