Nový Jičín - Hokejisté B týmu vybojovali v úterní dohrávce proti Bohumínu první vítězství v letošní sezoně krajské ligy. Velkou měrou se o to zasloužil také gólman Kamil Gebauer. Ten stál přitom v kase potřetí během čtyř dnů. V sobotu nastoupil v polovině utkání za A tým, v neděli odchytal celé derby utkání ve Studénce a v úterý pak stál u první výhry svého týmu. Požádali jsme jej proto o krátký rozhovor.

Hokejisté B týmu Nového Jičína doma porazili Bohumín. | Foto: Deník/Jan Kešelák

S čím jste do utkání vstupovali?

Předešlé čtyři zápasy v sezoně jsme nevyhráli, proto jsme to dnes chtěli zlomit a proti poslednímu celku v tabulce vydolovat tři body. Věděli jsme, že nejsou moc silní v obraně. Začali jsme na čtyři útoky a od trenéra plynul jasný pokyn napadat ve dvou a ubruslit je, což si myslím, že se nakonec povedlo.

Brzy jste vedli. Byli jste pak klidnější?

Moc klidní a spokojení jsme nebyli, protože jsme mohli vést mnohem větším rozdílem. Bohužel, naše největší slabost je, že nedáváme branky. Přitom bruslení bylo dobré, šance jsme si vypracovali, ale potřebujeme hodně pokusů, než dáme branku. To není dobré.

Dnes jste sám několikrát rozehrával…

Máme rychlé útočníky, a když se mi podaří rychle rozehrát, může z toho být brejková situace. Proto se puk nesnažím držet, ale rychle jej rozehrávat. S obránci jsme samozřejmě domluveni a víme, co dělat.

Dnes padla více jak polovina branek z přesilovek. Byli jste předem sehraní?

No, nacvičené to ani moc nemáme, protože nás na tréninky moc nechodí. Je to o tom, že jsme to před utkáním probrali a všichni věděli, kde stát. Velké plus dnes bylo, že se puky odrážely k nám.

Bohumín odehrál z důvodu marodky zatím jen dva zápasy…

Věděli jsme o tom a počítali jsme, že nebude moc silný. Proto bylo cílem napadat, a ubruslit je tak. Dnes to tam navíc občas i padalo.

V sobotu jste naskočil i do druholigového utkání proti Hradišti…

To bylo utkání, které jsme určitě prohrát neměli. Nicméně A tým má stejné problémy jako béčko, tedy že nedávají branky. Šance jsou, ale chybí zakončení. Potom se strašně špatně chytá, když stojíte v brance a máte pět zákroků za třetinu, z toho jedou dvakrát sami na branku. Ten brankář potom neudělá nic.

Den nato jste chytal i proti Studénce, takže máte za sebou třetí utkání ve čtyřech dnech. Je to náročné?

Jak jsem říkal, v sobotu jsem za áčko odchytal jen druhou půlku zápasu, kdy na mě šlo všeho všudy šest střel. Ve Studénce to bylo podobné, tam jsme zase my měli hráče z áčka. Hráli jsme na čtyři celé lajny, a to jsem si taky moc nezachytal.