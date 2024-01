/FOTOGALERIE/ Přes tisícovka diváků dorazila na čtvrteční hokejové derby do Nového Jičína. Domácí Ďáblové hostili Kopřivnici. Zápas měl slavnostní nádech, jelikož Nový Jičín slavil třicáté výročí svého působení ve druhé lize. Mezi hosty nechyběl ani hokejový šéf Alois Hadamczik. Zajímavý zápas vyhráli Ďáblové 4:2.

Derby v Novém Jičíně navštívil i Alois Hadamczik | Foto: Hokej Nový Jičín

V samém začátku proběhlo slavnostní vyvěšení dresu místní legendy Milana Macháčka. Relikvii s číslem 21 vyslal ke stropu prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik. Mimochodem jen tak pro zajímavost. Během své hráčské kariéry oblékal mimo jiné dres Kopřivnice. O úvodní buly se postaral syn Milana Macháčka Petr s vnukem Štěpánem.

Petřvald je připraven útočit na postup. Na radaru top posila z třetí ligy

V samotném utkání nakonec domácí zvítězili 4:2. „Musím říct, že to byl těžký zápas. Věděli jsme, co nás čeká. Musím pochválit všechny kluky za bojovnost. Odmakali jsme to do šedesáté minuty. V první třetině měla Kopřivnice hodně šancí. My jsme dali gól na 1:0. Druhou třetinu jsme neodehráli příliš dobře, ale po třetí část jsme udělali změny, semkli jsme se jako tým a vyhráli jsme za tři body,“ pochvaloval si hrající kouč Nového Jičína Petr Kuboš. „Diváci si přišli na své. Viděli zajímavý zápas. Bohužel nám výsledkově nevyšel. Chyběl nám kousek k vyrovnání, jenomže jsme nakonec na body nedosáhli,“ ohlédl se za duelem trenér Kopřivnice Ladislav Majkus.

Nový Jičín – Kopřivnice 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 15. J. Sluštík (Gebauer, Dudáš), 22. Zdeněk (Olesz, Dudáš), 44. Konečný (Květoň, Maliník), 60. Flok – 35. Gola (Pindel), 56. Pindel (Hrůzek, Fojtík). Rozhodčí: Kubičík – Bartoň, Tvrdý. Vyloučení: 6:5. Využití:1:0. V oslabení 1:1. Diváci: 1038.

HK Nový Jičín: Hořejší – D. Holáň, J. Holáň, Gřesík, Hanák, Kuboš, Hruška, Dudáš – Květoň, Maliník, Konečný – Olesz, Zdeněk, Tarnoczy – Flok, Gebauer, J. Sluštík – Hilšer, Kafka, Handl - Hudeček, Škarka. Trenér: Petr Kuboš.

HC ISMM Kopřivnice: Kubáň – Zeman, Petrek, Marek, Fojtík, Hrůzek, Spurný, Kelnar – Raška, Gola, Indrst – Suchý, A. Urban, Brodek – J. Mach, Pindel, Kubík – O. Sluštík, Pargáč. Trenér: Ladislav Majkus.