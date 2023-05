VÍTĚZNÁ MENTALITA

Finále play off hokejové extraligy - 6. zápas: HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové, 28. dubna 2023, Třinec. Milan Doudera z Třince a Vladimír Dravecký z Třince při předávání zlatých medailí.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Václav Varaďa během let „nalil“ do hráčů vítězný duch. A ten nevymizel ani po jeho odchodu. Hráči jako Milan Doudera, Martin Růžička, Petr Vrána, Vladimír Dravecký, Aron Chmielewski, Tomáš Marcinko, Erik Hrňa vědí, jak se vyhrává. V minulosti si to několikrát „vyzkoušeli“, měli to v sobě. A znovu to přenesli na další spoluhráče, společně pak i na led.