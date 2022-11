Kopřivnice dvakrát vedla, hosté dokázali vždy srovnat. Podruhé se jim to podařilo v čase 57:46 zásluhou Petržilky. V penaltách zajistil Brodu druhý prémiový bod Mlynář. „Škoda téhle ztráty, byli jsme blízko,“ začal hodnotit duel trenér Kopřivnice Ladislav Majkus.

„Celkově to byl parádní hokej, naši kluci se s tím poprali výborně. Chvíli to vypadalo, že vyhrajeme za tři body, ale soupeř v závěru vyrovnal a pokračovalo se. Sice jsme nevyhráli, ale hráče musím za výkon, který předvedli, poděkovat. Byl to boj,“ dodal Ladislav Majkus.

16. kolo II. ligy (sobota 12. 11. 2022):

Kopřivnice – Havlíčkův Brod 2:3 SN (1:0, 0:1, 1:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 17. Suchý (Velecký, Marek), 53. Brodek (Hlaváč) – 26. Holenda (Dušek, Kliment), 58. Petržilka (Valášek, Voříšek), rozh. náj. Mlynář. Rozhodčí: Kapitanov – Klimek, Voznička. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:1. Diváci: 872.

Kopřivnice: Kubáň – Dluhoš, Bail, Már, Ficek, Bartošák, Hlaváč, Marek, Petrek – Indrst, Urban, Brodek, Pindel, Fojtík, Pargač, Mach, Suchý, Kleniar, Gola, Velecký, Sluštík. Trenér: Majkus.